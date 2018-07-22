"Шабаш на колесах": в Крыму "атаковали" военный лагерь оккупантов

В оккупированном Россией Крыму неизвестные сожгли три автомобиля фанатов "русского мира".

Инцидент произошел под Севастополем в селе Колхозное Балаклавского района, передает блогер "Крымский бандеровец" в Twitter.

"В Севастополе неизвестные сожгли три автомобиля с личными вещами сотрудников, воспитанников и родителей т.н. "военно-патриотического клуба", которые стояли лагерем в селе Колхозном", - написал он.

"Оккупанты отметили, что это не первое нападение на этот одебиливающий шабаш на колесах", - добавил блогер.

Крым. В Севастополе неизвестные сожгли три автомобиля с личными вещами сотрудников, воспитанников и родителей т.н. "военно-патриотического клуба", которые стояли лагерем в селе Колхозном. Оккупанты отметили, что это не первое нападение на этот одебиливающий шабаш на колесах pic.twitter.com/CorouyNume — КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) 22 липня 2018 р.

Как писал OBOZREVATEL, накануне оккупанты в Крыму поиздевались над детьми.