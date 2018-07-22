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"Шабаш на колесах": в Крыму "атаковали" военный лагерь оккупантов

3.9тЧитать новость на украинском

В оккупированном Россией Крыму неизвестные сожгли три автомобиля фанатов "русского мира".

Инцидент произошел под Севастополем в селе Колхозное Балаклавского района, передает блогер "Крымский бандеровец" в Twitter.

"В Севастополе неизвестные сожгли три автомобиля с личными вещами сотрудников, воспитанников и родителей т.н. "военно-патриотического клуба", которые стояли лагерем в селе Колхозном", - написал он.

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"Оккупанты отметили, что это не первое нападение на этот одебиливающий шабаш на колесах", - добавил блогер.

Как писал OBOZREVATEL, накануне оккупанты в Крыму поиздевались над детьми.

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Тема
Аннексия Крыма
Место
УкраинаСевастополь
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Кот Бегемот
Кот Бегемот
В Крыму, Донецке,Луганске живут не только хохлы, но и украинцы, и это не рабы, они будут сопротивляться оккупации.
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Yavorskiy Sergey
Yavorskiy Sergey
Крымский бандеровец? Это какое-то несуществующее хуйло.
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Пигин Макс
Пигин Макс
Пока Россия строит, хохлы продолжают разрушать. Вот же поганое племя.
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