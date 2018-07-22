"Окулистов не хватает": в Крыму попались на фантазиях о туристах

В сети появилось видео, якобы отснятое на пляже "Любимовка" в оккупированном Севастополе.

Автор утверждает, что "людей много, приехали из Севастополя. Есть даже туристы". В то же время онлайн-веб-камеры из этого же места показывают обратное - пляж пустой.

"Да, окулистов в Крыму не хватает!", "Он бы еще Бельбек поснимал!" - иронизируют пользователи.

Фото с веб-камеры

Как сообщал OBOZREVATEL, в оккупированном Крыму, пляжи которого и так пустуют, несмотря на разгар сезона, появилась новая серьезная проблема - Азовское побережье подверглось нашествию гигантских медуз.