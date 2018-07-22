"Окулистов не хватает": в Крыму попались на фантазиях о туристах

В сети появилось видео, якобы отснятое на пляже "Любимовка" в оккупированном Севастополе.
Автор утверждает, что "людей много, приехали из Севастополя. Есть даже туристы". В то же время онлайн-веб-камеры из этого же места показывают обратное - пляж пустой.
"Да, окулистов в Крыму не хватает!", "Он бы еще Бельбек поснимал!" - иронизируют пользователи.
Любимовка,Севастополь— RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 22 июля 2018 г.
Суббота,21 июля
"Людей много,приехали из Севастополя.Есть ДАЖЕ туристы"-автор видеоhttps://t.co/OKiGsyn8yr
Фото с веб-камеры
Как сообщал OBOZREVATEL, в оккупированном Крыму, пляжи которого и так пустуют, несмотря на разгар сезона, появилась новая серьезная проблема - Азовское побережье подверглось нашествию гигантских медуз.
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