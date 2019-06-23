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Руководство 15 компаний – участников строительства моста в аннексированный Крым, записало видео для Путина. Им не заплатил за работу больше 400 млн. рублей субподрядчик, нанятый фирмой бизнес-друга Путина – "Роттена" (Аркадия Ротенберга).

Один из авторов обращения, некто Алексей Борецкий с отчаянием сообщил "вражескому" радио "Свобода":

"Когда полтора года назад мы начали участвовать в стройке Крымского моста, это был очень эмоциональный момент, что мы работаем на такой крупной стройке. Национальный проект, в конце концов. Сейчас мы чувствуем разочарование, мягко говоря, очень мягко говоря".

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Мы же смягчать не будем, скажем грубо – в лобешник Борецкому и другим.

То есть, когда это самое "государство" напало на Украину, "кинуло" нашу соседку, отказавшись выполнять свои обещания по международным договорам, ограбило ее, отняв Крым, это Борецкого и других авторов обращения не интересовало. То, что "кинули" других, Борецкий и другие считали нормальным.

Они согласились участвовать в подлом деле – сооружении моста в отнятый Крым для освоения награбленного. Лишь бы Борецкому и другим это "государство" платило деньги за "национальный проект". Они же были готовы участвовать в чем угодно: понятия закон, совесть, порядочность им неведомы. Только счетчик в башках.

Теперь же "государство" (т.е. Путин, "Ротен" и другие такие же) проделали с Борецким и его соратниками то же самое, что с Украиной. И понеслись жалобы патриотов.

На своей шкуре убедились, что такое мафиозное российское государство. Теперь той же самой воровской физиономией оно повернулись от Украины к вам. Наслаждайтесь.

Пишите письма. Клянчите деньги. Поделом вам. Банкротьтесь. Вас не жалко. Вы пытались заработать на подлом деле. От винта вам.

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Автор
СерпомПоСерпомПо
Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Тег
Крымский мост
Источник
Источник:Telegram-канал СерпомПо
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Мосин Клим
Мосин Клим
чего то русопатриоты ничего о величии не пишут.
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