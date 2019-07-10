Сердце не выдержало: девушка из Запорожья, которую поджег любимый, умерла

В преступлении с 22-летней Анастасией Ковалевой, которую 2 июля посреди улицы облил бензином и поджег любимый человек, наступил трагический конец - девушка умерла.

Как сообщил в Facebook юрист Иван Минченко, у Анастасии не выдержало сердце.

Как известно, девушка попала в больницу в крайне тяжелом, критическом состоянии. Ее ввели в медикаментозный сон, чтобы облегчить боль. У Анастасии на 90 % обгорело туловище, голова, руки и ноги. Врачи давали ей сутки на выживание, она продержалась неделю.

Анастасия Ковалева Facebook Иван Минченко

Как сообщал OBOZREVATEL, парню Ковалевой 28-летнему Виталию Чайковскому избрали меру пресечения – он проведет 60 суток под арестом.

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