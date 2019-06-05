Пожилой сепаратист жестоко избил женщину в Одессе: выяснились подробности и имя

Полиция начала расследование по факту избиения сепаратистом жительницы Одессы Натальи Савичевой. Нападавшим оказался 68-летний Николай Зайцев.

По факту начато производство по ч. 1 ст. 125 (умышленное нанесение легких телесных повреждений). Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований. Об этом OBOZREVATEL сообщили в полиции Одесской области. Правда, в полиции утверждают, что якобы Наталья после обращения отказалась от прохождения судебно-медицинской экспертизы.

Нацполиция

"Это не так, в полиции мне тогда даже не выписывали направление на экспертизу, и просто указали на выход", – в свою очередь отмечает в беседе с нами Наталья.

Напомним, 3 июня в парке Горького в Одессе пожилой "сепаратист" напал на Наталью с кулаками. По словам женщины, она сидела на скамеечке, наблюдая за детьми. Рядом сидел пожилой мужчина, который восхвалял "русский мир", пропагандировал сепаратизм. Он называл себя "сепаром", а украинских военных "наемниками", которые воюют за 8 тысяч гривен и 2 га земли.

Наталья не выдержала и сделала ему замечание, в ответ тот стащил ее со скамейки на землю и начал бить ногами. Однако женщина уверяет, что в Малинском отделении полиции поначалу в словах "сепаратиста" ничего особенного не усмотрели, сказав, что это его личное мнение.

Facebook Натали Савичевой

Также Наталья считает, что в полиции так и не вникли в суть конфликта. Там заявляют, что одесситка вмешалась в разговор мужчины, однако Наталья утверждает, что она лишь сделала замечание. Чем и вызвала неадекватную реакцию.

Facebook Натали Савичевой

Теперь дело ведет молодая следователь, она выписала Наталье направление на судмедэкспертизу. "Я уже прошла проверку, врач сказал, что это легкие телесные повреждения", – сообщила Наталья.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

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