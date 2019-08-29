Сенцов возвращается в Украину? Кремлевские СМИ слили обнадеживающие данные

Украинского режиссера Олега Сенцова, который уже более пяти лет находится за решеткой в России, перевезли в СИЗО Москвы.

Об этом сообщил Telegram-канал "Незыгарь", который считают приближенным к Кремлю, ссылаясь на собственные источники. При этом официального подтверждения этой информации пока нет.

"Сенцова доставили из Лабытнанги в Москву", - говорится в сообщении.

Олег Сенцов

В свою очередь, адвокат пока не подтверждает информацию об этапировании Сенцова из Лабытнанги.

Также в Telegram появились сообщения о том, что Сенцова обменяют на бывшего руководителя "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского, которого 28 августа выпустили из-под стражи.

Украинский адвокат Валентин Рыбин заявил РИА Новости, что обмен заключенными между Украиной и Россией в четверг, 29 августа, точно не состоится.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Сенцов был арестован 10 мая 2014 года в Симферополе. ФСБ России обвинила его в руководстве террористической группой, которая намеревалась подорвать местный памятник Ленину. В августе 2015 года Северо-Кавказский военный окружной суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

В 2018 году Сенцов в течение 145 дней держал голодовку, требуя от российских властей освобождения 64 украинских граждан, находящихся за решеткой в России, как он считает, по политическим мотивам.

Режиссер был вынужден прервать голодовку из-за угрозы принудительного кормления.

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