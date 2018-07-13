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Адвокат Сенцова дал ответ на слухи о смерти

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Адвокат незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова Дмитрий Динзе считает "чушью" информацию о том, что украинец якобы умер.

Об этом он рассказал OBOZREVATEL.

Отвечая на просьбу прокомментировать сообщение о том, что Сенцов якобы скончался, не выдержав голодовки, он заметил: "У него неделю назад была сестра. Она все написала".

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Динзе имел в виду пост в Facebook двоюродной сестры Олега Сенцова Натальи Каплан, датированный 9 июля. В нем она заявила о том, что политзаключенный жив и продолжает голодовку. "Он борется, хотя ему это очень тяжело, он вымотан. Интересно, где он берет столько сил, ответа у меня нет", - написала она.

Отвечая на просьбу дать оценку слуху о смерти подзащитного, адвокат заявил: "Я не комментирую всякую чушь".

Напомним, ранее киевский журналист и блогер Всеволод Филимоненко на своей странице в Facebook заявил о том, что Сенцов якобы умер. "Два часа назад скончался Олег Сенцов", - написал он в ночь с 12 на 13 июля.

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Как писал OBOZREVATEL, в пятницу, 13 июля, украинскому режиссеру и сценаристу Олегу Сенцову, который был незаконно осужден в России якобы за террористическую деятельность и приговорен к 20 годам колонии строго режима, исполняется 42 года.

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Автор
Татьяна ГайжевскаяТатьяна Гайжевская
Темы
ЭксклюзивРоссийско-украинский конфликтДело Олега Сенцова
Персоны
Олег СенцовДмитрий Динзе
Место
Россия
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Рябинин Владимир
Рябинин Владимир
Не правда, предполагаю, что вся Украина ждёт смерти голодающего более двух месяцев, это будет очередная зрада перемога
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