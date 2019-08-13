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"Сдохло и хорошо": в сети показали ликвидированного на Донбассе террориста

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В зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе был ликвидирован террорист "ДНР" Олег Резников.

Об этом сообщил в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц). Он опубликовал фото боевика (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

О гибели террориста стало известно в понедельник, 12 августа. "Бригада 200 пополнилась Резниковым Олегом из Донецка. Обстоятельства смерти требуют уточнения", – написал Штефан.

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Убитый террорист

Соцсети

"Сдохло и хорошо": в сети показали ликвидированного на Донбассе террориста

Скриншот

"Сдохло и хорошо": в сети показали ликвидированного на Донбассе террориста

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ВСУ уничтожили террориста с Донецкой области, который предал Украину.

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Темы
Война на Донбассе Операция Объединенных сил на Донбассе
Персона
Анатолий Штефан
Место
Украина
Теги
ООС ВСУ Донбасс террористы "ДНР" Новости Донбасса
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Oleksander Vakulenko
Oleksander Vakulenko
Навіщо цьому лайну, стільки уваги. Здох, ну і хер з ним.
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Тварей Истребляют Свидомитых
Тварей Истребляют Свидомитых
Чисто для Штефана яврея дырявого, На навоз с начала месяца пошло ВСУшных алкашей 10-200 11-300 потери за этот период ДНР и ДНР 5-200 7-300 свиняки улавливаете разницу.
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