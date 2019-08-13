"Сдохло и хорошо": в сети показали ликвидированного на Донбассе террориста

В зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе был ликвидирован террорист "ДНР" Олег Резников.

Об этом сообщил в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц). Он опубликовал фото боевика (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

О гибели террориста стало известно в понедельник, 12 августа. "Бригада 200 пополнилась Резниковым Олегом из Донецка. Обстоятельства смерти требуют уточнения", – написал Штефан.

Убитый террорист Соцсети

Скриншот

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ВСУ уничтожили террориста с Донецкой области, который предал Украину.

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