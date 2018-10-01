''Считался блатным'': сослуживцы Чепиги рассказали, за какую операцию в Украине ему дали ''героя''

Полковник Главного разведывательного управления РФ Анатолий Чепига (Руслан Боширов), подозреваемый в отравлении экс-шпиона ГРУ Сергея Скрипаля, получил звание "Героя России" после спецоперации в Крыму.

Об этом рассказали бывшие сослуживцы россиянина в комментарии "Новое Газете". Все трое попросили не называть имен, потому что не знают, что является разглашением государственной тайны.

"Боширов, с которым разговаривала Симоньян, — это не Боширов, а Анатолий Чепига. Внешне он изменился, но голос Боширова — это голос Толи", — рассказал один из них.

Остальные сослуживцы не уверены, что Боширов и Чепига – это одно и то же лицо. Но они не виделись с 2006 года, когда на тот момент капитана перевели в Москву.

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"У него был какой-то родственник – большая шишка в администрации Хабаровского края. Он и похлопотал за Толю, чтобы его направили в Хабаровск. Чепига считался "блатным", с ним даже командир отряда полковник Берников разговаривал подчеркнуто вежливо", - рассказал военный.

"Звание "Герой России" Чепиге присвоили за Крым. На стеле у памятника Рокоссовскому в училище выбиты имена выпускников, получивших звание Героя — там есть Чепига и полковник Александр Попов, выпускник ДВОКУ 1995 года. Чепиге и Попову звание "Героя России" было присвоено одним закрытым указом президента и именно за Крым. Попов тогда командовал сводным отрядом спецназа, а Чепига тогда был еще подполковником. Правда, не могу даже предположить, чем конкретно Чепига занимался в Крыму", – рассказал сослуживец.

По словам военных, Чепига был из "ботаников"-буквоедов, а для "полевой" являлся очень посредственным. Они также рассказали, что их сослуживец участвовал в трех ключевых спецоперациях по аннексии Крыма: в захвате здания Совета министров, захвате аэродрома Бельбек и разоружении бригады морской пехоты армии Украины в Феодосии. Его удостоили звания за то, что все три дела были проведены без кровопролития.

Напомним, что The Insider и Bellingcat в совместном расследовании сообщили, что Боширов является полковником ГРУ Анатолием Чепигой, которому в 2014 году было присвоено звание "Героя России" за "выполнение миротворческой миссии".

В ответ официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала скандальное открытие "вбросом" и потребовала доказательств. Позже российские журналисты провели собственное расследование в селе Березовка, где местные жители узнали на фотографиях Боширова своего односельчанина Чепигу.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший журналист "Центра управления расследованиями" Сергей Канев, который сбежал из России, рассказал о связях Чепиги с экс-президентом Украины Виктором Януковичем.