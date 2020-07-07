СБУ задержала ГРУшника, причастного к катастрофе MH17 на Донбассе
Boeing 777 рейса МН17 на Донбассе. Иллюстрация
СБУ задержала в Киеве внештатного сотрудника Главного разведывательного управления Генштаба Вооруженных сил России, гражданина Андрея К.
Как сказано на сайте ведомства, в течение 2014-2020 годов он был задействован в создании так называемого "Разведывательного управления ДНР" и других подразделений террористической группировки.
"В распоряжении СБУ есть записи телефонных разговоров К., раскрывающих детали межведомственных войн между ГРУ и ФСБ за контроль над "руководителями" террористической организации "ДНР", – написано в сообщении.
Фигуранты записей в этих разговорах упоминали директора ФСБ Александра Бортникова и его заместителей Андрея Бурлаку и Сергея Смирнова, помощника президента РФ Владислава Суркова, главарей "ДНР" Александра Захарченко, Александра Бородая и других.
"Также важная часть обнародованных записей – разговоры К. с генерал-майором ГРУ Сергеем Дубинским (позывной "Хмурый") и Леонидом Харченко (позывной "Крот"), объявленных в международный розыск по делу рейса MH17, сбитого в июле 2014 года", – подчеркнули в СБУ.
На сайте Офиса генпрокурора отметили, что представители "Разведывательного управления ДНР" имеют непосредственное отношение к сбитию пассажирского самолета рейса MH17.
СБУ задержала ГРУшника, причастного к катастрофе MH17 на Донбассе
"Задержанному гражданину Украины инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 УК Украины (Создание террористической группы или террористической организации). В ближайшее время ему будет вручено уведомление о подозрении", – добавили в СБУ.
Как сообщал OBOZREVATEL:
9 марта в Нидерландах началось судебное заседание по делу авиакатастрофы самолета Boeing 777, который был сбит над Донбассом 17 июля 2014 года. В результате аварии погибли 298 человек, находившихся на борту.
В то же время на судебный процесс не явился ни один подозреваемый. Речь идет о россиянах Сергее Дубинском, Игоре Гиркине и Олеге Пулатове, а также об украинце Леониде Харченко.
Сторона обвинения по делу о катастрофе малайзийского Boeing МН17 заявила – она имеет доказательства, что лайнер был сбит с российской установки "Бук".
Примечательно, что экс-главарь террористов "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) разнервничался, когда ему позвонил журналист ВВС Стив Розенберг и начал спрашивать о том, кто сбил Boeing.
Напомним, что в Гааге накануне суда по катастрофе рейса МН17 родственники погибших устроили молчаливый протест перед посольством России, требуя привлечь к ответственности виновных в трагедии.
Первый заместитель руководителя пограничной службы ФСБ России, генерал-полковник Андрей Бурлака может оказаться одним из главных фигурантов дела об авиакатастрофе Boeing 777 МН17, сбитого на Донбассе 2014 года.