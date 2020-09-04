СБУ разоблачила священника РПЦ, который пытал украинцев на Донбассе. Фото

Священник одного из полков террористов участвовал в допросах воинов ВСУ.

Служба безопасности Украины установила личность российского священника, который служил в рядах террористов "ДНР" и пытал украинских пленных.

Как отметил пресс-центр спецслужбы, злоумышленнику заочно сообщили о подозрении. По данным следствия, российский священнослужитель служил в одном из храмов Донецка.

В 2014 году он присоединился к 11-му отдельному мотострелковому полку "Восток" так называемой "ДНР" как военный капеллан и полковой священник. Впоследствии он был "повышен" до помощника "командира".

Священник РПЦ пытал и допрашивал украинцев, будучи членом группировки "ДНР". Telegram-канал СБУ

"Сотрудники СБУ задокументировали, что, находясь на этой должности," служитель церкви "неоднократно участвовал в допросах украинских пленных и пытках, давал указания относительно незаконного заключения граждан", – сказано в сообщении.

Террористу заочно сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 258-3 (Создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Сейчас продолжается досудебное следствие.

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 сентября на временно оккупированной территории Донбасса умер террорист "ДНР" Александр Зюбанов ("Зубр"). Он был внесен в базу военных преступников на сайте "Миротворец" за участие в пытках и убийствах украинцев во время войны.

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