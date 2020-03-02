СБУ разоблачила масштабную аферу с госсредствами на Житомирском бронетанковом заводе. Видео

Контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили должностных лиц госпредприятия "Житомирский бронетанковый завод" в злоупотреблении государственными средствами при закупке запасных частей сомнительного качества.

Мошенническую сделку чиновники ГП, которое входит в структуру "Укроборонпрома", провернули весной прошлого года. Об этом сообщает сайт СБУ (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

По данным следствия, чтобы присвоить бюджетные средства, обвиняемые руководители госпредприятия объявили конкурсные торги на закупку деталей на общую сумму более полутора миллиона гривен. Победителем тендера, который был объявлен в пределах гособоронного заказа, стала коммерческая структура из Киевской области. Во время проверки документации и выяснилось, что условия конкурсных торгов были искусственно сформированы для победы заранее определенной бизнес-структуры.

На Житомирском бронетанковом заводе разоблачили аферу с госсредствами

"К тендеру были допущены только два участника, оба с признаками фиктивности. Единственный конкурент фирмы-победителя связанный с ним через третью коммерческую структуру и имеет общий персонал. Контрразведчики спецслужбы задокументировали, что цены на запчасти были завышенными в 2,7-5 раз от закупочной стоимости", – говорится в сообщении.

На Житомирском бронетанковом заводе разоблачили аферу с госсредствами ssu.gov.ua

Кроме этого, отмечается, что сертификаты на продукцию по условиям тендера также должны были соответствовать критерию производства в США. Однако в документах обнаружены признаки фальсификации – в информационных базах владельцем бренда фирмы, проводившей сертификацию, является РФ, а непосредственным производителем продукции – одна из стран Восточной Азии.

На Житомирском бронетанковом заводе разоблачили аферу с госсредствами ssu.gov.ua

"По заключению профильных экспертов, использование этих деталей могло привести к преждевременному выходу из строя бронетехники, которая передается Вооруженным Силам Украины", – отмечают в СБУ.

Предварительно установлено, что из-за злоупотребления чиновников Житомирского бронетанкового завода, стоимость закупок неоправданно увеличилась на 750 тысяч гривен государственных средств.

На Житомирском бронетанковом заводе разоблачили аферу с госсредствами ssu.gov.ua

Правоохранители провели обыски на госпредприятии, а также по местам регистрации фиктивных фирм-участниц тендерной сделки в Киевской области. Были изъяты оригиналы тендерной документации, финансово-бухгалтерские документы, печати всех субъектов хозяйственной деятельности участников аферы, спецификации, касающиеся закупки и использования деталей, компьютерная техника, а также почти 400 тысяч гривен в национальной и иностранной валюте.

Сейчас продолжается досудебное расследование в уголовном производстве, начатом по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

На Житомирском бронетанковом заводе разоблачили аферу с госсредствами ssu.gov.ua

На Житомирском бронетанковом заводе разоблачили аферу с госсредствами ssu.gov.ua

На Житомирском бронетанковом заводе разоблачили аферу с госсредствами ssu.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, военная прокуратура поймала на взятке в размере 5 тыс. долларов директора Шосткинского казенного завода "Звезда", который входит в концерн "Укроборонпром".

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