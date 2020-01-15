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15 января • обновлено в 14:14
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Завербовала "ЛНР": СБУ разоблачила агента террористов из Минюста

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Контрразведка Службы безопасности Украины предотвратила попытку террористов "МГБ ЛНР" сделать своим агентом украинского чиновника. Он является сотрудником регионального подразделения Министерства юстиции в Луганской области.

Как сообщается на сайте СБУ, оперативники установили, что представители "спецслужбы" оккупантов задержали юриста во время его поездки во временно оккупированный Луганск. Террористов заинтересовал не только факт работы мужчины в государственной структуре, но и то, что его отец занимает ответственную должность в одной из высших судебных инстанций Украины.

Чиновник, которого хотели завербовать террористы

Чиновник, которого хотели завербовать террористы

Сайт СБУ

"Прибегая к методам психологического давления, шантажа и угрожая лишением свободы, "МГБшники" заставили мужчину подписать согласие на конфиденциальное сотрудничество. По заданию террористов он должен был собирать и передавать им информацию о своих коллегах, сотрудниках правоохранительных и государственных учреждений Луганщины, а также о служебной деятельности отца", – говорится в сообщении СБУ.

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Инструкции от кураторов разоблаченный агент должен был получать по телефону. Но сразу после возвращения на подконтрольную украинской власти территорию чиновник попал в поле зрения контрразведчиков СБУ. Мужчина уже предоставил подробные показания об обстоятельствах своей вербовки и поставленных задачах. Проверка показала, что он не успел совершить никаких действий в ущерб государственной безопасности Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • СБУ получила новые доказательства вербовки террористами "Л/ДНР" заключенных, которых они передают украинской стороне. Оккупанты заставляют осужденных подписывать с ними обязательства о негласном сотрудничестве.

  • Чтобы получить согласие на "сотрудничество", террористы применяют запугивание, шантаж, избиения, угрожают их семьям.

  • Также украинская спецслужба пресекла деятельность группы лиц в Киеве, которая создавала и продвигала фейковые аккаунты для граждан России и террористов "ДНР".

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Место
Украина
Теги
Новости ЛНР Служба безопасности Украины
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БоХ - в помощь !
БоХ - в помощь !
Это как в советские времена: был за границей - значит шпион. Эх вы, Пинкертоны по-украински !
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фил филька
фил филька
мужику походу глубоко покуй что на одних что на других. и там и там подписал бумажки просто что бы отстали)
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