СБУ расследует махинации под "крышей" налоговой: арестованы 600 млн грн

Служба безопасности Украины продолжает активную работу по пресечению незаконной деятельности должностных лиц Государственной налоговой службы и транзитно-конвертационных групп.

Как сообщил пресс-центр СБУ, в течение последних нескольких дней спецслужба провела ряд мероприятий по недопущению потерь государственного бюджета и блокированию работы лиц, причастных к схеме, связанной с легализацией доходов, полученных преступным путем.

СБУ арестовала банковские счета на 600 млн грн

В частности, наложены аресты на счета плательщиков в системе электронного администрирования налога на добавленную стоимость. Общая сумма арестованных средств составляет примерно 600 млн грн.

Также в сотрудничестве с Государственной службой финансового мониторинга Украины остановлено движение средств на банковских счетах причастных к схеме субъектов. Сумма заблокированных средств составляет почти 30 млн грн.

Кроме того, объявлено о подозрении лицу, осуществлявшему несанкционированное вмешательство в работу информационно-телекоммуникационных систем Государственной налоговой службы.

7 мая СБУ провела более 100 одновременных обысков у фигурантов производства, связанных с работой и "крышеванием" конвертационных центров.

ssu.gov.ua

ssu.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL:

сотрудники Службы безопасности Украины провели обыски в квартире бывшего главы Государственной налоговой службы Сергея Верланова.

Обыски проводились в рамках расследования дела о легализации средств и финансированию терроризма.

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