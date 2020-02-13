За теракт в Авдеевке: СБУ объявила подозрения банде Гиви

Служба безопасности Украины установила обстоятельства теракта, совершенного в Авдеевке Донецкой области 26 января 2015 года бандой "Сомали" так называемого "министерства обороны ДНР", и объявила террористам подозрения.

Об этом в четверг, 13 февраля, сообщает пресс-служба СБУ (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Следователи спецслужбы задокументировали, что обстрел мирных жилых кварталов районного центра с населением в несколько десятков тысяч человек реактивными системами залпового огня "Град" осуществлялся с территории, временно подконтрольной террористам.

СБУ объявила подозрения банде Гиви "Сомали" за теракт в Авдеевке СБУ

СБУ объявила подозрения банде Гиви "Сомали" за теракт в Авдеевке СБУ

Согласно выводам экспертиз, обстрел вели неуправляемыми реактивными осколочно-фугасными снарядами М-21ОФ из района городов Минеральное, Яковлевка и Ясиноватая. Во время теракта было выпущено не менее семидесяти таких снарядов.

СБУ установила непосредственное участие в преступных обстрелах жилых кварталов Авдеевки боевиков двух подразделений 1-й отдельной батальонно-тактической группы "Сомали" так называемого "Минобороны ДНР".

Так, гаубичной батареей командовал "гвардии подполковник" с позывным "Море", который непосредственно оказывал необходимые для прицеливания расчеты и координаты.

Артиллерийская реактивная батарея в составе двух единиц реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град" выполняла указания своего главаря по кличке "Академик".

Он после согласования обстрелов с командиром "Сомали" Гиви отдавал команду открыть огонь.

В качестве доказательств СБУ назвала перехваченные переговоры террористов. Следователи СБУ задокументировали всю цепочку организации, координации и выполнения боевиками бандформирования этого преступления против мирного населения.

Сейчас наемнику пророссийского НЗФ "гвардии подполковнику Морю" сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260, ч. 3 ст. 258, п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115, его сообщнику "Академику" – ч. 3 ст. 258, п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Оба боевика объявлены в розыск.

СБУ объявила подозрения банде Гиви "Сомали" за теракт в Авдеевке СБУ

СБУ объявила подозрения банде Гиви "Сомали" за теракт в Авдеевке СБУ

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее контрразведка Службы безопасности Украины предотвратила попытку террористов "МГБ ЛНР" сделать своим агентом украинского чиновника.

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