Сбила, как Зайцева: в Харькове на Сумской произошло мажорное ДТП

В Харькове поздно вечером 15 сентября произошло новое ДТП на улице Сумской, где 18 октября 2017 года Алена Зайцева сбила насмерть шесть человек.
Audi TT сбил на тротуаре четверых человек. Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Харьковской области.
"С телесными повреждениями 27, 32, 47, 56-летних женщин доставили в больницу", – говорится в сообщении.
У пострадавших диагностировали легкие телесные повреждения. За рулем автомобиля находилась 23-летняя девушка. По предварительным данным, в момент ДТП она была трезвой.
В Харькове на Сумской произошло новое ДТП
Нациполиция
В Харькове на Сумской произошло новое ДТП
Нациполиция
В Харькове на Сумской произошло новое ДТП
Нациполиция
Как сообщал OBOZREVATEL:
Эксперты Харьковского областного бюро судебно-медицинских экспертиз передали в Киевский районный суд результаты дополнительной экспертизы по Зайцевой. Они не смогли установить, была ли женщина во время ДТП под действием наркотических или других веществ.
Психиатр-нарколог Борис Михайлов заявил, что Зайцева таки была под действием лекарственных препаратов с наркотическим эффектом.
В вторник, 26 февраля 2019, Киевский районный суд Харькова огласил приговор по делу о смертельное ДТП на улице Сумской.
В Харькове в среду, 14 августа, состоялся рассмотрение апелляций участников ДТП на ул. Сумской Дронова и Зайцевой. Защита Дронова попросил исследовать результаты автотехнической и медицинской экспертиз, допросить экспертов и врача-нарколога Федирко.
Харьковский апелляционный суд оставил без удовлетворения апелляционные жалобы защиты Дронова и Зайцевой по делу о смертельное ДТП на улице Сумской, в результате чего приговор первой инстанции вступил в силу.
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