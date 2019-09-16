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16 сентября • обновлено в 11:20
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Сбила, как Зайцева: в Харькове на Сумской произошло мажорное ДТП

20.6т Читать материал на украинском

В Харькове поздно вечером 15 сентября произошло новое ДТП на улице Сумской, где 18 октября 2017 года Алена Зайцева сбила насмерть шесть человек.

Audi TT сбил на тротуаре четверых человек. Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Харьковской области.

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"С телесными повреждениями 27, 32, 47, 56-летних женщин доставили в больницу", – говорится в сообщении.

У пострадавших диагностировали легкие телесные повреждения. За рулем автомобиля находилась 23-летняя девушка. По предварительным данным, в момент ДТП она была трезвой.

В Харькове на Сумской произошло новое ДТП

В Харькове на Сумской произошло новое ДТП

Нациполиция

В Харькове на Сумской произошло новое ДТП

В Харькове на Сумской произошло новое ДТП

Нациполиция

В Харькове на Сумской произошло новое ДТП

В Харькове на Сумской произошло новое ДТП

Нациполиция

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Тема
ДТП в Харькове на Сумской
Персона
Алена Зайцева
Место
Украина Харьков
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