На Одесщине 30 человек держали в рабстве, среди них ― беременная женщина

В Одесской области правоохранители освободили около 30 человек, которых незаконно удерживали и использовали как рабов.

Среди них была женщина на 8-м месяце беременности, сообщил на своей странице в Facebook глава Нацполиции Украины Сергей Князев.

"Сегодня, 15 июня, полицейские подразделения "Крым" в Овидиопольском районе Одесской области освободили около 30 человек, которых удерживали против их воли и эксплуатировали как рабов", ― рассказал Князев.

Как стало известно позднее, информацию о возможном незаконном удержании людей передали сотрудники Южного регионального управления Госпогранслужбы. На странице Одесского пограничного отряда в Facebook сообщили, что в рабство попали граждане Украины из разных регионов страны, которые искали работу.

"На территории одного из консервных заводов в Одесской области правоохранители провели санкционированную проверку. Там обнаружили около 30 людей, которых удерживали в нечеловеческих условиях. Они были вынуждены работать под угрозой физической расправы и моральных унижений", ― сообщили подробности пограничники.

Как писал OBOZREVATEL, сбежавший из рабства воспитанник интерната в Черкасской области рассказал, как он туда попал.