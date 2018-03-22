Савченко планировала убить 400 тысяч человек: видеофакт

Внефракционный нардеп Надежда Савченко планировала для реализации своего плана по государственному перевороту организовать в Украине несколько терактов, в результате которых погибло бы 400 тысяч человек.

Об этом свидетельствуют видеозапись ее разговоров с арестованным ранее переговорзиком Владимиром Рубаном и двумя военными, которые под прикрытием "помогали" ей разрабатывать план свержения власти.

"Проблема пока у нас время. Мне нужно 400 тысяч", - говорит Сачвенко, на что Рубан переспрашивает: "Чего 400? Денег?" - "Каких денег, Вова? Смертей", - ответила Савченко.

"Это уже не революция, а репрессии. Репрессии – это будущее, это даже не сейчас, на стадионах или в шахтах", - добавил Рубан.

Как сообщал "Обозреватель", Савченко подозревают в организации госпереворота в Украине. ГПУ утверждает, что у следствия есть неоспоримые доказательства того, что нардеп лично планировала террористический акт в зале парламента. 22 марта Комитет Рады разрешил арест Савченко.