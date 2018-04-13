Савченко отказалась от голодовки

Внефракционный народный депутат Надежда Савченко согласилась прервать голодовку на 3 дня для прохождения допроса на полиграфе.

"Надежда Викторовна согласилась приостановить голодовку в 3 дня, чтобы состояние ее здоровья позволило пройти полиграф. Я сейчас иду за продуктами", – рассказал в комментарии "Украинской правде" ее адвокат Олег Соловей.

По его словам, нардеп будет есть с 13 по 16 апреля то, что разрешил врач в изоляторе временного содержания. 16 числа она продолжит участие в допросе.

"Она три дня будет принимать незначительные продукты, которые врач разрешил, для того, чтобы показать обществу, что она не осуществляла инкриминируемых ей преступлений и завершить процедуру полиграфа в понедельник", - отметил Соловей.

Он подчеркнул, что Савченко подтвердила намерение прервать голодовку соответствующим заявлением.

Как сообщал "Обозреватель", 5 апреля допрос Савченко на полиграфе не состоялся, поскольку нардеп потребовала согласовать все процессуальные вопросы. 13 апреля его также приостановили из-за проблем со здоровьем нардепа.