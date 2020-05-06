САП открыла уголовное производство против Рябошапки: он отреагировал

Специализировання антикоррупционная прокуратура открыла уголовное производство против бывшего генерального прокурора Руслана Рябошапки.

Об этом со ссылкой на пресс-службу САП сообщает LB.ua.

Данные в Единый реестр досудебных расследований внесли по ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации) и ч. 4 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерного вознаграждения служебным лицом) Уголовного кодекса.

РБК-Украина

"Мы выполнили решение Высшего антикоррупционного суда и внесли данные в ЕРДР по ст. 366-1 и 368 ч. 4", – пояснили в САП.

Сам Рябошапка также подтвердил открытие уголовного производства.

"Мне известно столько, сколько и вам. Что было судебное решение и САП обязали открыть производство. Сначала они отказались, а потом через суд обязали. Это – типичная процедура", – отметил он.

Рябошапка также сказал, что не видел заявления, по которому открыли производство. На вопрос, где сейчас находится, экс-генпрокурор ответил, что живет со своей семьей в Страсбурге (Франция).

Позже Рябошапка заявил, что речь идет якобы о заявлении "оскорбленного уволенного прокурора Андрея Шевченко".

"Касается кредита, который моя жена получила в 2016 году и который мы еще долго будем выплачивать. Эту историю уже десятки раз СМИ обсуждали, и я ее десятки раз объяснял", – сказал Рябошапка.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее НАБУ открыло уголовное производство в отношении действующего генпрокурора Ирины Венедиктовой.

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