Самоубийство Волошина: военный эксперт назвал возможную причину

Самоубийство летчика-героя АТО Владислава Волошина, возглавлявшего Николаевский аэропорт, скорее всего, не связано с посттравматическим синдромом, с которым сталкиваются участники боевых действий.

Такое мнение в эфире ObozTV высказал военный эксперт Олег Жданов.

На вопрос, связано ли это самоубийство с психологическими проблемами атошников, Жданов заявил: "Я бы не акцентировал на этом внимание. Судя по той информации, которая была опубликована, самоубийство связано исключительно с его профессиональной деятельностью на новом поприще".

"Одно дело, когда ты боевой летчик – ты отвечаешь сам за себя и принимаешь решения в рамках своих полномочий в воздушном бою или в подразделении, где ты служишь. А здесь коммунальное предприятие, и у него на работе были большие неприятности по ремонту аэродрома и осваиванью денег. К сожалению, у человека не выдержала психика", - считает эксперт.

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Жданов отметил, что у бывших атошников присутствует посттравматический синдром, однако он не верит, что в данном случае это стало причиной трагедии.

"Человек возвращается в общество, у него остается этот синдром, но общество ставит его в рамки и медленно возвращает к нормальной жизни. К сожалению, иногда бывают срывы, но я не скажу, что это носит массовый характер", - заключил он.

Как сообщал "Обозреватель", в Николаеве 18 марта в собственной квартире застрелился из пистолета 29-летний летчик-герой АТО Владислав Волошин. Последние несколько месяцев он руководил областным коммунальным предприятием "Николаевский международный аэропорт".

Владислав Волошин – бывший пилот штурмовика Су-25 299-й Николаевской бригады тактической авиации. За свои боевые вылеты в 2014 году он может претендовать на звание самого отчаянного военного летчика Украины. Владислав неоднократно наносил результативные удары по российским агрессорам в Украине, а всего совершил 33 боевых вылета.

Именно Владислава Волошина российские власти лживо обвиняли в атаке на малайзийский "Боинг", сбитый над Донбассом. Эта версия была полностью опровергнута расследованием прокуратуры Нидерландов и Украины.

Волошин уволился из Вооруженных сил Украины, так как, по его мнению, не был по достоинству оценен командующими. Он неоднократно говорил, что, несмотря на все его заслуги, не мог даже обеспечить свою семью.