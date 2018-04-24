Самоубийства ветеранов АТО: озвучена печальная статистика

Более тысячи человек, которые принимали участие в АТО, покончили жизнь самоубийством.

Данную статистику озвучил народный депутат фракции "Блок Петра Порошенко", председатель Комитета Верховной Рады Украины по делам ветеранов, участников боевых действий, участников антитеррористической операции и людей с инвалидностью Александр Третьяков в ходе конференции "VETS: Мировые практики интеграции ветеранов к мирной жизни", сообщает "Укринформ".

"В Украине уже более тысячи людей, которые воевали в АТО и закончили суицидом. Это война, которая в корне отличается от войны, которая была в Афганистане. Я имею ввиду, как последствие. В Афганистане была война, на которой применяли стрелковое оружие. На этой войне применяется артиллерийское оружие. И естественно все психологические травмы связанные больше с этим. А это еще тяжелее для солдат. У многих есть контузии", – рассказал он.

Нардеп также сообщил, что по состоянию на 2 апреля 2018 года количество участников АТО составляет 329,5 тысячи человек.

"К сожалению , это количество не будет уменьшаться", – добавил он.

По его словам, в Украине сегодня более 1,6 млн ветеранов АТО, что составляет 4% от всего населения страны.

Как сообщал "Обозреватель", по словам главного военного прокурора Анатолия Матиоса, в зоне АТО украинские военнослужащие совершают в среднем от двух до трех самоубийств в неделю.