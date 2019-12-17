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17 декабря • обновлено в 17:25
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Самосуд и убийства: в рядах террористов "ДНР" назрел раскол

2.9т
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В рядах террористов "ДНР" началась волна бандитских разборок с самосудами и убийствами. Они открыто пишут об этом у своих соцсетях, но пытаются замалчивать в "официальных" сводках.

Соответствующие скриншоты с признаниями оккупантов опубликовал на своей странице в Twitter офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц).

Так, к примеру, в ночь с 12 на 13 декабря на позиции оккупантов "Пришиб" террорист "Самурай" застрелил своего подчиненного с позывным "Грек" за пьянство на посту. Кроме того, он сделал это на глазах у остальных боевиков и пригрозил, что так будет с каждым, кто нарушит военную дисциплину.

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Террористы "ДНР"

Террористы "ДНР"

"112 Украина"

"Самурай" застрелил "Грека". Оккупант из состава 4-й ОМСБр отправил своего братушаню на концерт Кобзона. Предлагаю представителям оккупантов принять участие во флешмобе и подарить товарищу билет на турне з хештегом #турнекобзона. Не останавливайтесь!" – прокомментировал инцидент защитник Украины.

Кроме того, он показал сообщение с паблика террористов о расправе возле одного из кафе на временно оккупированной территории. Там бывший российский полицейский убил выстрелом в голову своего сослуживца по террористической группировке. Оккупанты жалуются на то, что такие случаи не одиночны, но их не предают огласке в "ДНР".

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным штаба ООС, за первую половину декабря потери российских оккупантов на Донбассе составили 44 человека. Из них половина – это безвозвратные.

Ранее Главное управление разведки Минобороны Украины уточняло, что потерям террористов способствует несоблюдение ими мер безопасности в процессе минирования и инженерного оборудования объектов на передовых позициях.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Война на Донбассе Российско-украинский конфликт
Персона
Анатолий Штефан
Место
Украина
Тег
ДНР
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Дырявый Штирлиц ищет перемогу ,
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