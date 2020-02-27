Самосожжение под Офисом президента Украины в Киеве вызвало немалый резонанс. OBOZREVATEL собрал данные об Александре Бурлакове – человеке, превратившего себя в живой факел.

Выяснилось, что причиной такого поступка стал конфликт из-за земли. Мужчина ранее неоднократно угрожал региональным чиновникам, которые, по его мнению, ставили палки в колеса в решении его вопроса.

Подробности рассказали в сельсовете Гуриновки Белопольского района Сумской области. Именно их сотрудников мужчина обвинил в своих проблемах. Так, Бурлаков добивался распаевания земли бывшего госпредприятия "Луч" ОАО "Белопольского машзавода".

"15 лет назад это предприятие обанкротилось и земля перешла в государственную собственность. Бурлаков, который хотел себе пай, считал, что наш сельсовет виновен в том, что землю не распаевывают. Но это не в нашей компетенции", – рассказали OBOZREVATEL в сельсовете.

Александр Бурлаков устроил самосожжение под ОП

По словам сотрудников сельсовета, мужчина регулярно приходил к ним скандалить, при этом письменных претензий не направлял.

"Последний раз приходил в ноябре 2019 года. Угрожал всех расстрелять. Мы в полицию не обращались, не считали угрозы серьезными," – рассказали в сельсовете.

Некоторые СМИ сообщили, что Бурлаков является ветераном АТО. В Гуриновке эту информацию не подтвердили.

"Все наши жители, которые служили в АТО, регистрируются в управлении социальной защиты, в районном военном комиссариате и в сельсовете. Мы ведем их учет и предоставляем льготы. Но Александр к нам ни с какими документами не обращался", – отметили работники местного совета.

Александр Бурлаков получил ожоги Скрин видео

О том, где работает пострадавший от самоподжога мужчина, местные жители сообщить OBOZREVATEL не смогли. Говорят, что у него есть пай на два гектара, который он отдал кому-то в пользование.

"Один год Александр выращивал там смородину и малину", – рассказали люди.

Село Гуриновка Сумской области Google. Maps

О семье Бурлакова местные жители говорят, что с женой он развелся, когда сын был еще ребенком. Алименты мужчина некоторое время не платил. Взыскали по суду.

На портале Судебная власть Украины есть информация от декабря 2013 года о "взыскании алиментов на период обучения" с Бурлакова Александра Леонидовича. Истец – Бурлакова Елена Петровна.

В реестре судебных решений об этом деле указано, что ответчик не предоставляет никакой материальной помощи сыну, который учится на дневном отделении в Сумском кооперативном техникума по специальности "Ресторанное обслуживание" и нуждается в материальной помощи.

В итоге суд постановил взыскать с ответчика ежемесячно алименты в размере 1/4 доли заработка (дохода) в пользу Елены Бурлаковой на содержание сына.

На сегодняшний день Александр Бурлаков находится в Киевской клинической больнице №2 в реанимации. По словам врача Андрея Жернова, состояние пострадавшего тяжелое – у него серьезные ожоги. Мужчине уже сделали операцию, он находится в сознании.

Пострадавший находится в клинической больнице в реанимации

Пострадавший находится в клинической больнице в реанимации

Андрей Жернов

Пресс-секретарь Офиса президента Украины Юлия Мендель сообщила, что по земельному вопросу, который пытается решить Бурлаков, уже направлены запросы в Национальную полицию и Государственную службу Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра – сообщает "Украинская правда".

"При наличии оснований, ответственных лиц просят принять меры реагирования и о результатах сообщить заявителю и Офис президента" – отмечает издание.

Как сообщал OBOZREVATEL: в Киеве под Офисом президента Украины в среду, 26 февраля, мужчина совершил самоподжог. OBOZREVATEL собрал все подробности, фото и видео.

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