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29 ноября • обновлено в 11:48
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"Самоотвод как манипуляция": что происходит в судах Украины

2.8т
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Самоотводы судей во время резонансных процессов имеют несколько причин. Однако для затягивания рассмотрения дел судьи используют другие, более изощренные методы.

Об этом Сергей ТАРАСЮК, управляющий партнер адвокатского объединения "Тарасюк и партнеры", рассказал OBOZREVATEL.

Сергей Тарасюк

Сергей Тарасюк

– Сергей, сколько самоотводов судей может быть в одном процессе? Или это может происходить до "последнего"? Например, на протяжении месяца происходит пять таких самоотводов и, соответственно, "отодвигаются" заседания.

– Для начала нужно понимать, что отвод и самоотвод должен быть мотивирован. В процессуальных кодексах, в том числе и в хозяйственном процессуальном, довольно подробно прописаны процедуры самоотвода. Даже предусмотрены "другие" основания – на тот случай, если законодатель что-либо не предусмотрел.

В контексте указанного решения (дело киевского метрополитена и "Австро-Венгерской Лизинговой компании - прим. авт.) была применена норма ч.3 ст. 36 ХПК как основания для удовлетворения самоотвода.

То есть, первый блок причин для самоотвода исключает иные решения, кроме как подавать такое заявление. В данном случае не важно сколько судей в суде. Есть основания – будет самоотвод.

Второй блок причин назовем "другие", в этом случае тоже "отвестись" могут все судьи, главное – наличие оснований. Это могут быть родственные связи или личный конфликт с одной из сторон, или, наоборот, дружеские отношения со стороной процесса.

Например, экс-судья представляет интересы уже как адвокат. Как с точки зрения адвокатской этики, так и с точки зрения процессуального законодательства – отвод неизбежен.

- Есть ли какие-то временные ограничения?

– Нет ограничений. Возникли основания – заявляется отвод. Хотя практика говорит, что отвод заявляется в начале.

– Используется ли самоотвод судей как способ затягивания процесса или нежелания суда по разным причинам заниматься тем или иным делом? Если, например, все судьи данного суда взяли самоотвод, что дальше?

– Открыто это, конечно, никто не делает. Существует же ст. 375 УК Украины о заведомо неправосудных решениях. Используют более изощренные методы. Например, в уголовных производствах судьи возвращают обвинительные акты, в гражданских – возвращают дела при наличии малейших оснований (сроки, судебный сбор и т.д.)

С одной стороны, мы платим налоги, которые идут на оплату труда судей и опции выбирать дела "буду" или "не буду" законом не предусмотрены. С другой стороны, часто бывают случаи, когда невозможно обеспечить беспристрастное рассмотрение дела в пределах одной территориальной юрисдикции. Поэтому есть случаи передачи дел из одного суда в другой, что также законно.

Например, многие суды общей юрисдикции испытывают катастрофическую нехватку судей. Есть суды с одним-двумя судьями. Оснований для самоотвода в таком случаем очень много.

Например, следственный судья не имеет права рассматривать дело по сути, а судья, решение которого вернули на новое рассмотрение, не может пересматривать свое же дело. Вот и передают дела из одного района в другой или даже область, если в апелляционных судах такая же ситуация.

– Как избежать злоупотреблений?

– Для избежания злоупотреблений существует апелляционные и Верховный суд, в чью компетенцию входит определение суда для передачи дела в другой. Говорит ли это о коррупционной или другой составляющей? Думаю, нет. Скорее – таковы реалии судебной системы в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, киевский метрополитен подал в суд заявление о пересмотре постановления постановления Киевского апелляционного хозяйственного суда по иску "Австро-Венгерской Лизинговой компании". В октябре-ноябре 2019 года в Северном апелляционном хозяйственном суде пятеро судей взяли самоотвод. Соответственно, заново происходит автоматическое распределение дел, формируются судейские коллегии и назначаются заседания.

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Автор
Олег Тимченко
Темы
Эксклюзив Криминал
Место
Украина
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