"Самоотвод как манипуляция": что происходит в судах Украины

Самоотводы судей во время резонансных процессов имеют несколько причин. Однако для затягивания рассмотрения дел судьи используют другие, более изощренные методы.

Об этом Сергей ТАРАСЮК, управляющий партнер адвокатского объединения "Тарасюк и партнеры", рассказал OBOZREVATEL.

Сергей Тарасюк

– Сергей, сколько самоотводов судей может быть в одном процессе? Или это может происходить до "последнего"? Например, на протяжении месяца происходит пять таких самоотводов и, соответственно, "отодвигаются" заседания.

– Для начала нужно понимать, что отвод и самоотвод должен быть мотивирован. В процессуальных кодексах, в том числе и в хозяйственном процессуальном, довольно подробно прописаны процедуры самоотвода. Даже предусмотрены "другие" основания – на тот случай, если законодатель что-либо не предусмотрел.

В контексте указанного решения (дело киевского метрополитена и "Австро-Венгерской Лизинговой компании - прим. авт.) была применена норма ч.3 ст. 36 ХПК как основания для удовлетворения самоотвода.

То есть, первый блок причин для самоотвода исключает иные решения, кроме как подавать такое заявление. В данном случае не важно сколько судей в суде. Есть основания – будет самоотвод.

Второй блок причин назовем "другие", в этом случае тоже "отвестись" могут все судьи, главное – наличие оснований. Это могут быть родственные связи или личный конфликт с одной из сторон, или, наоборот, дружеские отношения со стороной процесса.

Например, экс-судья представляет интересы уже как адвокат. Как с точки зрения адвокатской этики, так и с точки зрения процессуального законодательства – отвод неизбежен.

- Есть ли какие-то временные ограничения?

– Нет ограничений. Возникли основания – заявляется отвод. Хотя практика говорит, что отвод заявляется в начале.

– Используется ли самоотвод судей как способ затягивания процесса или нежелания суда по разным причинам заниматься тем или иным делом? Если, например, все судьи данного суда взяли самоотвод, что дальше?

– Открыто это, конечно, никто не делает. Существует же ст. 375 УК Украины о заведомо неправосудных решениях. Используют более изощренные методы. Например, в уголовных производствах судьи возвращают обвинительные акты, в гражданских – возвращают дела при наличии малейших оснований (сроки, судебный сбор и т.д.)

С одной стороны, мы платим налоги, которые идут на оплату труда судей и опции выбирать дела "буду" или "не буду" законом не предусмотрены. С другой стороны, часто бывают случаи, когда невозможно обеспечить беспристрастное рассмотрение дела в пределах одной территориальной юрисдикции. Поэтому есть случаи передачи дел из одного суда в другой, что также законно.

Например, многие суды общей юрисдикции испытывают катастрофическую нехватку судей. Есть суды с одним-двумя судьями. Оснований для самоотвода в таком случаем очень много.

Например, следственный судья не имеет права рассматривать дело по сути, а судья, решение которого вернули на новое рассмотрение, не может пересматривать свое же дело. Вот и передают дела из одного района в другой или даже область, если в апелляционных судах такая же ситуация.

– Как избежать злоупотреблений?

– Для избежания злоупотреблений существует апелляционные и Верховный суд, в чью компетенцию входит определение суда для передачи дела в другой. Говорит ли это о коррупционной или другой составляющей? Думаю, нет. Скорее – таковы реалии судебной системы в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, киевский метрополитен подал в суд заявление о пересмотре постановления постановления Киевского апелляционного хозяйственного суда по иску "Австро-Венгерской Лизинговой компании". В октябре-ноябре 2019 года в Северном апелляционном хозяйственном суде пятеро судей взяли самоотвод. Соответственно, заново происходит автоматическое распределение дел, формируются судейские коллегии и назначаются заседания.

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