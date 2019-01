Самолеты США провели разведку на побережье Крыма: всплыли важные детали

Три американских разведывательных самолета провели патрулирование берегов оккупированного Россией Крыма.

Как сообщил в Twitter сервис Itamilradar, который занимается мониторингом движений военных самолетов в Италии и Средиземном море, самолет радиоэлектронной разведки Boeing RC-135V ВВС США, самолет радиоэлектронной разведки Lockheed EP-3E Orion (ARIES II) ВМС США, и патрульный противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon ВМС США впервые одновременно проводили патрулирование.

Все самолеты базируются на греческом острове Крит на авиабазе Суда Бэй.

Отметим, Boeing RC-135V недавно уже проводил разведку недалеко от побережья оккупированного Крыма и Черноморского побережья возле Новороссийска.

⚠️Intensive military activity over Black Sea: USNavy Boeing P-8A (168857) from NAS Sigonella, #USNavy Lockheed EP-3E (157316) and #USAF Boeing RC-135V (64-14841) from Souda Bay AB are making surveillance missions.

First time that we track 3 #US planes off #Crimea simultaneously pic.twitter.com/U7Jc8YWJyY