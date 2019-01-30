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Самолеты США провели разведку на побережье Крыма: всплыли важные детали

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Три американских разведывательных самолета провели патрулирование берегов оккупированного Россией Крыма.

Как сообщил в Twitter сервис Itamilradar, который занимается мониторингом движений военных самолетов в Италии и Средиземном море, самолет радиоэлектронной разведки Boeing RC-135V ВВС США, самолет радиоэлектронной разведки Lockheed EP-3E Orion (ARIES II) ВМС США, и патрульный противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon ВМС США впервые одновременно проводили патрулирование.

Все самолеты базируются на греческом острове Крит на авиабазе Суда Бэй.

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Отметим, Boeing RC-135V недавно уже проводил разведку недалеко от побережья оккупированного Крыма и Черноморского побережья возле Новороссийска.

Самолеты США провели разведку на побережье Крыма: всплыли важные детали

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ракетный эсминец ВМС США "Дональд Кук" (USS Donald Cook DDG75) прибыл в Черное море. В ответ силы Черноморского флота РФ приступили к слежению за американским эсминцем.

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Темы
Аннексия КрымаРоссийско-украинский конфликт
Место
Украина
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Васильев Александр
Васильев Александр
Отлично! Фашистов следует держать под контролем на всех рубежах — от Балтики до Аляски!
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andrei andrei
andrei andrei
Где детали, бараны?😁
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
И ШО???? :-)))))
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