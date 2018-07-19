Самое масштабное ЧП: назван диагноз отравившихся в лагере на Донетчине

Донецкий областной лабораторный центр Минздрава Украины установил причину отравления в детском лагере "Орленок".

По данным пресс-службы Минздрава, у 18 из 94 больных подтвержден диагноз острая дизентерия Зонне, возбудителями которой являются шигеллы дизентерии Зонне (Shigella sonnei).

"Дизентерия - это инфекционное заболевание, которое передается от человека к человеку. Нарушение правил личной гигиены и требований санитарного законодательства приводит к серьезным последствиям в виде нарушения здоровья граждан (в данном случае - детей) и социальной напряженности в общинах", – сказано в сообщении.

Ранее отравление детей в лагере "Орленок" назвали самым масштабным случаем за последние годы в Украине.

По мнению уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, данную проблему надо решать на центральном и местном уровнях, чтобы подобного не повторилось в будущем, сообщила пресс-служба омбудсмена.

По ее словам, за последние несколько дней в больницу из лагеря госпитализировали около 100 человек. Состояние большинства из них стабильное, угрозы жизни пока нет. Трое детей получают инфузионную терапию.

Отмечается, что "Орленок" принадлежит славянскому предприятию "Бетонмарш", в этом году его взял в аренду руководитель детского учреждения "Ястребок".

"Лагерь "Орленок" начал работать с 21 июня. С 14 июля на отдых во вторую смену заехали 134 ребенка в возрасте от 8 до 20 лет. Из них - 35 детей в возрасте до 15 лет. Штат работников детского учреждения составляет 20 человек. Представители власти отмечали, что лагерь "Орленок" прошел все необходимые проверки и имел разрешение на работу", – сказано в пресс-службе омбудсмена.

Денисова отметила, что 18 июля по ее поручению лагерь посетил Региональный координатор в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский.

"Информация, которую предоставил мне региональный координатор - шокирующая. Я на фото увидела, что пищеблок находится в ужасном состоянии. В заведениях несвободы бывают лучшие условия! Также нам рассказали, что один мальчик жаловался вечером на плохое самочувствие, но он не смог найти даже вожатого лагеря, поэтому ждал до утра", - сообщила она.

Условия в лагере "Орленок"

Денисова заявила, что на центральном уровне власти она планирует встретиться с представителями Министерства здравоохранения Украины, чтобы решить проблему с нехваткой медицинского персонала.

На региональном уровне она предложила провести проверки всех служб, которые несут ответственность за безопасность детей, арендаторов и владельцев детских учреждений отдыха. Сделать соответствующие выводы и привлечь к ответственности всех виновных. По ее словам, все пострадавшие дети должны получить бесплатное лечение.

"Надо сделать проверки и определить ответственных лиц. Поручить владельцам лагеря устранить все выявленные недостатки. Мы должны предотвратить случаи массового отравления детей", – отметила Денисова.

Условия в лагере "Орленок"

В свою очередь, пресс-центр Госпродпотребслужбы Украины сообщил, что по состоянию на 19 июля были госпитализированы из лагеря 94 человека, из них 79 детей и 15 взрослых. Все больные находятся на стационарном лечении.

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 июля эксперты обнаружили ряд вопиющих нарушений санитарного законодательства в лагере. В частности, была допущена работница, у которой были признаки заболевания дисфункции кишечника. В тот же день сообщалось, что был госпитализирован 91 человек.