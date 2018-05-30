УкрEngРус
Регистрация
ГлавнаяБлоги
Александр Подобрий
Александр Подобрий
журналистВсе статьи автора

Демонстративная казнь или случайная жертва? Почему убили Аркадия Бабченко

7.4тЧитать новость на украинском

"Я устал хоронить своих. Все это время каждый раз одно и то же. Чертова нескончаемая череда смертей".

Аркадий Бабченко написал эти слова вскоре после демонстративной ликвидации Павла Шеремета. Прошло почти два года, убийц Павла так и не нашли, а теперь добрались и до самого Бабченко. 29 мая он был убит тремя выстрелами в спину, когда возвращался из магазина в свою киевскую квартиру на Никольско-Слободской.

Кто мог заказать его убийство и случайно ли оно было совершенно именно 29 мая? Читайте об основных версиях в материале OBOZREVATEL.

Кому это было нужно?

В Службе безопасности обещают сообщить первые подробности в среду днем. Впрочем, уже известно, что основных версий пока две - профессиональная деятельность и гражданская позиция Бабченко. Вариант с бытовым убийством, похоже, не рассматривается.

Дом, в котором жил и погиб Бабченко

То есть, по сути, версия только одна. Бабченко каждый день критиковал существующий в России режим: в своих статьях, в личных постах на странице в Facebook, печатных интервью и во время появлений на телеэкранах. Еще с 2014 года журналист оказывал Украине яростную поддержку: сначала работал на Евромайдане, потом собирал деньги для бойцов ВСУ на фронте и т.д. Так что мотив у российской верхушки был.

Новости
Бабченко мог спастись: друг показал переписку

"Он был моим товарищем. Это связано исключительно с его антироссийской позицией и антироссийской деятельностью. Он систематически выступал в поддержку Украины, против Путина, против России. В последнее время ему часто угрожали из РФ. Он сбежал оттуда. Он писал, что его угрожали убить, уничтожить его и всю его семью", - рассказал в комментарии OBOZREVATEL волонтер Мирослав Гай.

"Следствие понимает, что имеет дело с журналистом, известным как в Украине, так и в России. Который придерживался четкой позиции осуждения путинского режима, осуждения преступлений Путина. Человек, который пытался спасти себя и семью, перемещаясь в другие страны, и наконец он остановился в Украине. Других версий нет, и никакой бытовой версии тоже нет", - заявил OBOZREVATEL советник главы МВД Иван Варченко.

Из-за поступавших ему угроз Бабченко пришлось уехать из России. Сначала он перебрался в Чехию, но вскоре ему пришлось покинуть ЕС из-за проблем с визой. Конечно, в Украину, где у Бабченко было много друзей. В последнее время журналист работал на крымско-татарском телеканале ATR, где вел собственную программу.

Еще одна версия

Существует еще одна популярная версия убийства Бабченко. Якобы он был выбран в качестве жертвы случайно для достижения более глобальной цели.

Версия такова: в Кремле всеми силами стараются показать россиянам (а заодно и всему миру), что в Украине творится полный бардак и анархия, поэтому дел с нами лучше не иметь (тут надо признать, что бардака у нас и правда хватает, но без помощи россиян его было бы значительно меньше).

А почему решили сейчас? Например потому, что несколько дней назад в Киеве прошел финал Лиги Чемпионов. И прошел отменно. В город приехали тысячи иностранцев, отлично провели здесь время и уехали домой с положительными эмоциями. Кажется, жизнь налаживается? Но нет.

Новости
"Ну и слава богу": соседи Бабченко цинично отреагировали на его убийство

Всего через три дня рядом с Печерскими холмами происходит очередное громкое убийство. Полиция снова хлопает ушами, а по росТВ выходят "правильные" сюжеты о творящемся по соседству беспределе, кровавой хунте, которая мочит россиян в эмиграции и бесполезности реформ. Клево, правда?

Что известно о киллере?

Пока что совсем немного. Через несколько часов после убийства Аркадия в полиции опубликовали фоторобот предполагаемого убийцы. Другой информации о нем пока нет, но глава полиции Киева Андрей Крищенко заявил, что у него мог быть сообщник.

Фоторобот предполагаемого убийцы

В ближайшее время подробностей должно стать больше. Полиция опросила жильцов соседних квартир и обратилась с просьбой к владельцам авто, которые находились поблизости, предоставить видео с регистраторов.

Убийство 29 мая - случайность или нет?

За несколько часов до гибели Бабченко опубликовал в Facebook пост, в котором написал, что 29 мая - его второй день рождения. За четыре года до этого он чудом не погиб.

Новости
"По подъездам людей не стреляют": обнародованы пророческие слова Бабченко об Украине

"Четыре года назад генерал Кульчицкий не взял меня на этот вертолет. Из-за перегруза. Не было места. Перегруженная вертушка тяжело оторвалась от земли, и, чуть не задев шасси за бруствер, ушла на Карачун. Часа через два после этой фотографии её сбили. Погибли четырнадцать человек. А мне повезло. Второй день рождения, получается".

После новости о гибели журналиста у многих возникло подозрение, что эта дата была выбрана не случайно. Но тогда получается, что убийца действовал импульсивно? Или же наоборот знал, что этот день значит для Бабченко, поэтому и решил демонстративно его наказать? Может быть, таким был замысел заказчиков? Хочется надеяться, что на все эти вопросы мы скоро получим внятные ответы.

Хотя на это мы надеялись и после убийства Шеремета. А еще покушения на Амину Окуеву и Адама Осмаева. И многих других громких преступлений. Но вдруг в этот раз господам с Владимирской повезет больше. Может же такое быть, правда, друзья?

Читайте все новости по теме "Эксклюзив" на Обозревателе.

Автор
Александр ПодобрийАлександр Подобрий
Темы
ЭксклюзивУбийство Аркадия Бабченко
Персоны
Аркадий БабченкоМирослав Гай
Место
УкраинаКиев
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
8
Смешно
0
Интересно
35
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наши блоги