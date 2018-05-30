Демонстративная казнь или случайная жертва? Почему убили Аркадия Бабченко

"Я устал хоронить своих. Все это время каждый раз одно и то же. Чертова нескончаемая череда смертей".

Аркадий Бабченко написал эти слова вскоре после демонстративной ликвидации Павла Шеремета. Прошло почти два года, убийц Павла так и не нашли, а теперь добрались и до самого Бабченко. 29 мая он был убит тремя выстрелами в спину, когда возвращался из магазина в свою киевскую квартиру на Никольско-Слободской.

Кто мог заказать его убийство и случайно ли оно было совершенно именно 29 мая? Читайте об основных версиях в материале OBOZREVATEL.

Кому это было нужно?

В Службе безопасности обещают сообщить первые подробности в среду днем. Впрочем, уже известно, что основных версий пока две - профессиональная деятельность и гражданская позиция Бабченко. Вариант с бытовым убийством, похоже, не рассматривается.

Дом, в котором жил и погиб Бабченко

То есть, по сути, версия только одна. Бабченко каждый день критиковал существующий в России режим: в своих статьях, в личных постах на странице в Facebook, печатных интервью и во время появлений на телеэкранах. Еще с 2014 года журналист оказывал Украине яростную поддержку: сначала работал на Евромайдане, потом собирал деньги для бойцов ВСУ на фронте и т.д. Так что мотив у российской верхушки был.

"Он был моим товарищем. Это связано исключительно с его антироссийской позицией и антироссийской деятельностью. Он систематически выступал в поддержку Украины, против Путина, против России. В последнее время ему часто угрожали из РФ. Он сбежал оттуда. Он писал, что его угрожали убить, уничтожить его и всю его семью", - рассказал в комментарии OBOZREVATEL волонтер Мирослав Гай.

"Следствие понимает, что имеет дело с журналистом, известным как в Украине, так и в России. Который придерживался четкой позиции осуждения путинского режима, осуждения преступлений Путина. Человек, который пытался спасти себя и семью, перемещаясь в другие страны, и наконец он остановился в Украине. Других версий нет, и никакой бытовой версии тоже нет", - заявил OBOZREVATEL советник главы МВД Иван Варченко.

Из-за поступавших ему угроз Бабченко пришлось уехать из России. Сначала он перебрался в Чехию, но вскоре ему пришлось покинуть ЕС из-за проблем с визой. Конечно, в Украину, где у Бабченко было много друзей. В последнее время журналист работал на крымско-татарском телеканале ATR, где вел собственную программу.

Еще одна версия

Существует еще одна популярная версия убийства Бабченко. Якобы он был выбран в качестве жертвы случайно для достижения более глобальной цели.

Версия такова: в Кремле всеми силами стараются показать россиянам (а заодно и всему миру), что в Украине творится полный бардак и анархия, поэтому дел с нами лучше не иметь (тут надо признать, что бардака у нас и правда хватает, но без помощи россиян его было бы значительно меньше).

А почему решили сейчас? Например потому, что несколько дней назад в Киеве прошел финал Лиги Чемпионов. И прошел отменно. В город приехали тысячи иностранцев, отлично провели здесь время и уехали домой с положительными эмоциями. Кажется, жизнь налаживается? Но нет.

Всего через три дня рядом с Печерскими холмами происходит очередное громкое убийство. Полиция снова хлопает ушами, а по росТВ выходят "правильные" сюжеты о творящемся по соседству беспределе, кровавой хунте, которая мочит россиян в эмиграции и бесполезности реформ. Клево, правда?

Что известно о киллере?

Пока что совсем немного. Через несколько часов после убийства Аркадия в полиции опубликовали фоторобот предполагаемого убийцы. Другой информации о нем пока нет, но глава полиции Киева Андрей Крищенко заявил, что у него мог быть сообщник.

Фоторобот предполагаемого убийцы

В ближайшее время подробностей должно стать больше. Полиция опросила жильцов соседних квартир и обратилась с просьбой к владельцам авто, которые находились поблизости, предоставить видео с регистраторов.

Убийство 29 мая - случайность или нет?

За несколько часов до гибели Бабченко опубликовал в Facebook пост, в котором написал, что 29 мая - его второй день рождения. За четыре года до этого он чудом не погиб.

"Четыре года назад генерал Кульчицкий не взял меня на этот вертолет. Из-за перегруза. Не было места. Перегруженная вертушка тяжело оторвалась от земли, и, чуть не задев шасси за бруствер, ушла на Карачун. Часа через два после этой фотографии её сбили. Погибли четырнадцать человек. А мне повезло. Второй день рождения, получается".

После новости о гибели журналиста у многих возникло подозрение, что эта дата была выбрана не случайно. Но тогда получается, что убийца действовал импульсивно? Или же наоборот знал, что этот день значит для Бабченко, поэтому и решил демонстративно его наказать? Может быть, таким был замысел заказчиков? Хочется надеяться, что на все эти вопросы мы скоро получим внятные ответы.

Хотя на это мы надеялись и после убийства Шеремета. А еще покушения на Амину Окуеву и Адама Осмаева. И многих других громких преступлений. Но вдруг в этот раз господам с Владимирской повезет больше. Может же такое быть, правда, друзья?