"С14" сорвала в Киеве сепаратистский "шабаш" людей Медведчука

Члены движения "С14" сорвали в Киеве так называемый Форум объединения патриотических сил, который проходил в зале Украинского дома.

Видео разгона появилось на странице "С14" в Facebook. На нем видно, что националисты зашли в зал, где собрались участники "форума", и попросили собравшихся выйти.

"Одним из организаторов была Наталья Миролюбец. Участница партии "Украинский выбор" и инициативы бизнесменов "Мы любим Россию". За несколько часов мы пытались пообщаться с директор Украинского дома, чтобы донести свою позицию. Однако ни он, ни менеджер мероприятий не считали нужным это сделать. Поэтому сами пришли к ним", - говорится в сообщении организации.

Ранее организаторы "форума" распространили среди СМИ приглашения и проект резолюции, в котором обозначались главные цели собрания, среди которых "объединить усилия всех патриотических организаций Украины, создать "Объединенные патриотические силы" как новое общественно-политическое движение, принять участие в выборах, выдвинуть единого кандидата в президенты Украины, согласовать выдвижение единых кандидатов в депутаты Верховной Рады и прочее.

Организатором "форума" официально выступил некий Николай Габер, бывший депутат Верховной Рады, который активно сотрудничал со скандальной Натальей Витренко.

Представители "С14" забросали его яйцами и устроили небольшую потасовку.

Сам Габер заявил, что всегда был оппонентом Медведчука, а свою организацию назвал патриотической. В ней, по его словам, есть ветераны АТО, она также занимается поддержкой волонтеров.

Напомним, ранее "Правый сектор" сорвал "шабаш" коммунистов в Кривом Роге.