С вертолета в море: украинские пограничники показали опасный трюк

Украинские морские пограничники отработали безпарашутные десантирования с вертолета в море.

Как сообщает пресс-служба МВД Украины на странице в Facebook, рискованный элемент бойцы исполнили в рамках многонациональных учений Sea Breeze-2019.

Воины отдела специальных действий на воде Одесского отряда морской охраны впервые инициировали введение этого упражнения в программу учений в 2016 году.

facebook.com/mvs.gov.ua

"Анализ рисков и угроз, стоящих перед Украиной, безопасностью ее морских границ и прибрежных коммуникаций, подступов с моря к берегу и инфраструктуры морских портов, показал реальную необходимость быть готовыми противодействовать диверсионным проявлениям", – сказано в сообщении.

Отмечается, что противодиверсионная группа десантируется с высоты 5-7 метров на скорости около 30 км/ч.

facebook.com/mvs.gov.ua

facebook.com/mvs.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее боевые самолеты НАТО прилетели в Одессу для учений. Воздушные судна доставили в Украину личный состав, технику и необходимое оборудование.

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