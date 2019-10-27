С топором в ресторан: в центре Харькова произошло дерзкое нападение

В центре Харькова мужчина с топором посреди белого дня устроил погром в ресторане, после чего попытался скрыться.

Подробности обнародовал Telegram-канал ВЕХА (Харьков). Сообщается, что инцидент произошел на глазах у полиции.

"К кафе-кальянной, где традиционно собираются выходцы из арабских стран, на Smart подъехал парень арабской внешности, и разнёс топором витрину", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что парень пришёл в ресторан "Багдад" поесть и сделал заказ. По его мнению, долго не несли еду, и он начал крушить мебель, потом уехал. Хозяева "Багдада" вызвали копов. Те приехали и увидели возвращение клиента, но уже с топором. Его не смутило присутствие полиции, и он начал топором крушить витрину на глазах изумлённых копов.

Затем злоумышленник вскочил в авто и попытался скрыться.

"Приезжего "Раскольникова" настигли на проспекте Науки… Смарт Brabus на евробляхах остановили прямо на проезжей части. Владельца топора скрутили. Подъехала скорая. Видно, берут пробы на вещества", - говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киевской области был задержан пьяный мужчина, который с топором в руках крушил авто и кидался на патруль полиции.

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