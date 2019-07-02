"С пулеметом и без знаков": на росТВ оскандалились фейковым фото уничтоженного авто с медиками ВСУ

На российском пропагандистском телевидении показали фото абсолютно целого авто и заявили, что это и есть "Хаммер", в котором при обстреле террористами погибли два медика ВСУ.

Рупоры Кремля заявили, что машина якобы не имела никаких распознавательных знаков и была оснащена пулеметом на крыше. Циничный фейк в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" озвучила скандальная приспешница путинского режима Ольга Скабеева (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Медицинская просто машина вот на этих самых фотографиях, которые мы вам показываем, и пулемет на крыше. Это та медицинская машина, где сидели медработники, о которых вы только что так пафосно сообщили", – сказала она, обращаясь к украинскому гостю эфира Олесе Яхно.

Фейковое фото пропагандистов Скриншот видео

Фейковое фото пропагандистов Скриншот видео

"Ни надписей, ни опознавательных знаков. Если медработников посадили в такой автомобиль, то посадивший их туда и есть провокатор", – язвительно добавила Скабеева.

Напомним, что на реальных фото автомобиля, уничтоженного оккупантами, видно, что от него почти ничего не осталось. Машина практически полностью сгорела.

Реальное фото уничтоженного террористами авто медиков inforesist.org

Реальное фото уничтоженного террористами авто медиков inforesist.org

Так на самом деле выглядят украинские санитарные машины Hummer inforesist.org

Как сообщал OBOZREVATEL:

1 июля террористы обстреляли "Хаммер", на котором военные медики эвакуировали раненого из-под населенного пункта Водяное. Вследствие прямого попадания противотанковой управляемой ракеты боевиков один военнослужащий погиб на месте. Еще двое получили ранения. Второй пострадавший скончался в больнице.

Позже стали известны имена погибших медиков. Это – водитель "Хаммера" Сергей Майборода и радиотелефонист-санинструктор Ирина Шевченко. За жизнь женщины врачи боролись несколько часов, но спасти ее не удалось. Она получила сильные ожоги и взрывную травму.

2 июля в Марьинском районе на Донбассе террорист-снайпер снова обстрелял автомобиль медиков-волонтеров. В результате два человека ранены.

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