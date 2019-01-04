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''С Новым годом!'' Домохозяйка ''ДНР'' с автоматом устроила ''праздничную'' стрельбу из окна. Видео

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Домохозяйка на Донбассе решила пострелять в честь Нового года из автомата Калашникова по улице из окна.

Соответствующее видео, где женщина устроила своеобразный салют, обнародовали в YouTube (чтобы посмотреть ролик, проскрольте до конца страницы).

"Это не у нас. Наши сотрудники уголовного розыска связывались с ФСБ, и они сказали, что это жительница Донбасса", — рассказала официальный представитель МВД Северной Осетии Зарина Караева в комментарии "360" в ответ на предположение СМИ, что стрельбу устроили в округе, а не на Донбассе.

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Мужской голос за кадром называет женщину Ольгой Ивановной. Судя по ролику, она открыла окно, и с криками "С Новым годом!" несколько раз выстрелила в небо. Но это ее не устроило, потому женщина решила "по-новогоднему" выпустить весь магазин.

Как сообщал OBOZREVATEL, до Нового года жители в оккупированном Луганске пожаловались на нищенские условия жизни и тот факт, что праздник пришлось встречать без денег.

Место
Украина
Теги
Новости Донбассастрельба
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