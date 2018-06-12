"С белком животного происхождения": показана мерзкая находка в еде крымчан

Жители оккупированного Россией Крыма нашли в еде паразитов и другую ползучую живность.
"Рыба, зараженная паразитами, считается условно годной, так как паразиты могут погибать при термической обработке. -ГОСТ РФ. Куплено в Щелкино", – опубликовала соответствующие снимки RoksolanaToday&Крым в Twitter.
Кроме того, в соцсети показали хлеб "Дерекой" с большим насекомым, похожим на таракана.
"Бахчисарай. Хлеба к обеду. Хлеб "Дерекой". Приятного аппетита", – подписано под снимком.
Пользователей ужаснула находка. Некоторые пошутили о многофункциональности такой еды.
"Это для тех, кто не может определиться, мясо им или рыбу", – прокомментировали снимки с паразитами.
Фубля. Что за говно пожирает этот недонарод. pic.twitter.com/aNCNeRpfdR— Δαναπρις (@Dnipro2015) 12 червня 2018 р.
Насекомое в хлебе в шутку назвали изюмом.
"М, с изюминкой", "На сверчка похоже. Завтра и окурок станет нормой", " Азиатская еда понаехала туда", "Так тут бутерброд с белком животного происхождения", – написали пользователи.
Рыба заражённая паразитами считается условно годной, так как паразиты могут погибать при термической обработке.-ГОСТ РФ— RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 12 червня 2018 р.
Куплено в Щелкино pic.twitter.com/czP1yqvrWY
Бахчисарай— RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 12 червня 2018 р.
Хлеба к обеду
Хлеб "Дерекой". Приятного аппетита) pic.twitter.com/FKulcw2LFa
Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве в одном из ресторанов быстрого питания нашли таракана в еде.
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