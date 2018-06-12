"С белком животного происхождения": показана мерзкая находка в еде крымчан

Жители оккупированного Россией Крыма нашли в еде паразитов и другую ползучую живность.

"Рыба, зараженная паразитами, считается условно годной, так как паразиты могут погибать при термической обработке. -ГОСТ РФ. Куплено в Щелкино", – опубликовала соответствующие снимки RoksolanaToday&Крым в Twitter.

Кроме того, в соцсети показали хлеб "Дерекой" с большим насекомым, похожим на таракана.

"Бахчисарай. Хлеба к обеду. Хлеб "Дерекой". Приятного аппетита", – подписано под снимком.

Пользователей ужаснула находка. Некоторые пошутили о многофункциональности такой еды.

"Это для тех, кто не может определиться, мясо им или рыбу", – прокомментировали снимки с паразитами.

Фубля. Что за говно пожирает этот недонарод. pic.twitter.com/aNCNeRpfdR — Δαναπρις (@Dnipro2015) 12 червня 2018 р.

Насекомое в хлебе в шутку назвали изюмом.

"М, с изюминкой", "На сверчка похоже. Завтра и окурок станет нормой", " Азиатская еда понаехала туда", "Так тут бутерброд с белком животного происхождения", – написали пользователи.

Рыба заражённая паразитами считается условно годной, так как паразиты могут погибать при термической обработке.-ГОСТ РФ

Куплено в Щелкино pic.twitter.com/czP1yqvrWY — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 12 червня 2018 р.

Бахчисарай

Хлеба к обеду

Хлеб "Дерекой". Приятного аппетита) pic.twitter.com/FKulcw2LFa — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 12 червня 2018 р.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве в одном из ресторанов быстрого питания нашли таракана в еде.