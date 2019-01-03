Рвутся в Керченский пролив? У Порошенко пролили свет на планы флота Украины

Украина действительно готовит новый проход через Керченский пролив.

Об этом заявил советник Президента Украины, советник министра обороны Украины Юрий Бирюков. Он дал пояснение словам секретаря СНБО Александра Турчинова, передает "5 канал".

"Здесь все очень просто. Согласно международным договоренностям, законам, соглашениям, украинские военные корабли имеют право беспрепятственного прохода из Черного в Азовское море и наоборот. Конец истории. Да, мы продолжим это делать, независимо от того, нравится это россиянам или нет. Мы и дальше будем это делать", – подчеркнул он.

Украина готовит новый рывок в Керченский пролив ГолосUA

Бирюков также добавил: "В следующий раз возьмем с собой международных наблюдателей. И пусть россияне еще раз попытаются что-то такое изобразить".

При этом, он напомнил, при каких обстоятельствах произошла агрессия РФ в Керченском проливе.

"Надо помнить: то, что произошло в ноябре, – это смесь всего. Во-первых, россияне сами провоцировали, потому что они наверняка рассчитывали на то, что наши военные откроют огонь. Тогда они получили бы полный спектр доказательств того, что мы вели себя агрессивно. Надо еще помнить, что наши корабли были захвачены в международных водах. То есть, это уже за пределами всех рассказов россиян о том, что кто-то из наших кораблей нарушил территориальные воды. Воды чего, Крыма? Крым – это Украина. Поэтому да, наши корабли будут ходить и в дальнейшем. Мы не можем сказать: "Мы испугались, и больше не пойдем", – заявил собеседник.

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