Раны и ампутация: в Харькове мужчина испытал ужасы новогоднего фейерверка

В Харькове во вторник ночью, 1 января, при попытке запустить фейерверк 34-летний мужчина получил многочисленные рваные раны лица и ампутацию кисти.

Как сообщила пресс-служба полиции области, медики госпитализировали пострадавшего в больницу в тяжелом состоянии.

"Происшествие случилось 1 января около 03.10 на улице Библика вблизи жилого дома. Из-за собственной неосторожности, при попытке запустить фейерверк 34-летний местный житель получил многочисленные рваные раны лица и ампутацию кисти", - сказано в сообщении.

По адресу выезжала следственно-оперативная группа Индустриального отдела полиции, эксперты и взрывотехники, которые осмотрели место происшествия. Установлено, что пиротехнику пострадавший приобрел на рынке. По данному факту проводится проверка.

Как сообщал OBOZREVATEL, 5 декабря 2018 года в харьковском супермаркете "Рост" по ул. Шевченко охранник застрелил покупателя после того, как тот накинулся на него с ножом.