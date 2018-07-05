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"Русский мир" в одном фото: в сети появился показательный снимок с Донбасса

1.9тЧитать новость на украинском

В сети появилось показательное фото с Донбасса, которое отражает всю суть "русского мира".

Снимок разместил в Twitter популярный украинский пользователь с ником Necro Mancer. "Донбасс и "русский мир" в одном фото", - подчеркнул он в комментарии.

На фото - террорист позирует на фоне разрушенного здания и сгоревшего авто. Задним план, по всей видимости, его нисколько не смущает.

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Как сообщал OBOZREVATEL, появились фотографии двух террористов "Л/ДНР", которые были ликвидированы в начале июля на Донбассе.

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Темы
Российско-украинский конфликтНовости Донецка и Донецкой области
Место
Украина
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Пигин Макс
Пигин Макс
http://novorossy.ru/articles/news_post/za-krov-i-slezy-otvetite Вот как-то так.
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Хозяин Хохлов
Хозяин Хохлов
Интересно, кто разрушил сдание и сжег авто? Уж не доблестные ли воины ВСУ? Нет, нет, не может быть, они ведь закидывают землю Донбаса букетами фиалок.
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