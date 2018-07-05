"Русский мир" в одном фото: в сети появился показательный снимок с Донбасса

В сети появилось показательное фото с Донбасса, которое отражает всю суть "русского мира".
Снимок разместил в Twitter популярный украинский пользователь с ником Necro Mancer. "Донбасс и "русский мир" в одном фото", - подчеркнул он в комментарии.
На фото - террорист позирует на фоне разрушенного здания и сгоревшего авто. Задним план, по всей видимости, его нисколько не смущает.
Донбасс и #русскиймир в одном фото pic.twitter.com/2NRJSfVvdj— Necro Mancer (@666_mancer) 4 июля 2018 г.
Как сообщал OBOZREVATEL, появились фотографии двух террористов "Л/ДНР", которые были ликвидированы в начале июля на Донбассе.
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