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"Русский мир" пахнет кровью": всплыли жуткие фото террористов на обломках МН17

8.8т Читать материал на украинском

В сети опубликовали фотографии, на которых радостные террористы "ДНР" запечатлены на фоне обломков сбитого ими над Донбассом лайнера Boeing 777 (рейс МН17).

Свидетельства ужасного преступления оккупантов, унесшего жизни 298 мирных людей, разместил на своей странице офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц).

"Просто хочу напомнить, чтобы вы помнили их радостные лица и лайки. Настоящие лица оккупантов, убийц и террористов. Везде, куда приходит "русский мир", пахнет кровью", – написал он.

Кроме того офицер опубликовал скриншот, в котором один из первых экс-главарей "ДНР" Игорь Стрелков (Гиркин) фактически признается в том, что авиалайнер сбили террористы.

"Русский мир" пахнет кровью": всплыли жуткие фото террористов на обломках МН17

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Российские террористы на обломках малайзийского Boeing

Российские террористы на обломках малайзийского Boeing

Facebook Анатолия Штефана

Российские террористы на обломках малайзийского Boeing

Российские террористы на обломках малайзийского Boeing

Facebook Анатолия Штефана

Российские террористы на обломках малайзийского Boeing

Российские террористы на обломках малайзийского Boeing

Facebook Анатолия Штефана

Российские террористы на обломках малайзийского Boeing

Российские террористы на обломках малайзийского Boeing

Facebook Анатолия Штефана

Российские террористы на обломках малайзийского Boeing

Российские террористы на обломках малайзийского Boeing

Facebook Анатолия Штефана

В комментариях под постом украинцы возмутились шокирующим цинизмом террористов и выразили свое негодование в гневных комментариях.

"Людоеды. Как хочется, чтобы на их могилах скакали черти", "С*ки! 80 детей убили", "Яркие представители "русского мира"!!! Их циничность, мораль, культура, поступки. Их лидер и сторонники, кумовья, сватья – палачи Украины!", "Нелюди!", "С*ки!", "Орки", – пишут под жуткими фотографиями.

"Русский мир" пахнет кровью": всплыли жуткие фото террористов на обломках МН17

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Тема
На Донбассе сбит Boeing-777
Персона
Анатолий Штефан
Место
Украина
Тег
ДНР
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Комментарии на сайте не модерированы
Наливайко Алекс
Наливайко Алекс
как-то фото в бушлатах вызывает сомнение ,что середина лета
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2
Данилов Андрей
Данилов Андрей
Одни террористы сбили, другие террористы радуются. и все в вашей несчастной недостране так.
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Симонов Леонид
Симонов Леонид
Кто разрешил полет БОИНГА над территорией, охваченной войной от вторжения украинских войск-карателей на МИРНЫЙ, НО НЕПОКОРНЫЙ ДОНБАСС?
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2 из 3 ответов | показать все
Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Симонов Леонид, кто разрешил привезти " Бук" на территорию другого государства?
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0
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Симонов Леонид, кто разрешил привезти "Бук" на территорию другого государства?
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