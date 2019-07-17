"Русский мир" пахнет кровью": всплыли жуткие фото террористов на обломках МН17

В сети опубликовали фотографии, на которых радостные террористы "ДНР" запечатлены на фоне обломков сбитого ими над Донбассом лайнера Boeing 777 (рейс МН17).
Свидетельства ужасного преступления оккупантов, унесшего жизни 298 мирных людей, разместил на своей странице офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц).
"Просто хочу напомнить, чтобы вы помнили их радостные лица и лайки. Настоящие лица оккупантов, убийц и террористов. Везде, куда приходит "русский мир", пахнет кровью", – написал он.
Кроме того офицер опубликовал скриншот, в котором один из первых экс-главарей "ДНР" Игорь Стрелков (Гиркин) фактически признается в том, что авиалайнер сбили террористы.
Российские террористы на обломках малайзийского Boeing
Facebook Анатолия Штефана
Российские террористы на обломках малайзийского Boeing
Facebook Анатолия Штефана
Российские террористы на обломках малайзийского Boeing
Facebook Анатолия Штефана
Российские террористы на обломках малайзийского Boeing
Facebook Анатолия Штефана
Российские террористы на обломках малайзийского Boeing
Facebook Анатолия Штефана
В комментариях под постом украинцы возмутились шокирующим цинизмом террористов и выразили свое негодование в гневных комментариях.
"Людоеды. Как хочется, чтобы на их могилах скакали черти", "С*ки! 80 детей убили", "Яркие представители "русского мира"!!! Их циничность, мораль, культура, поступки. Их лидер и сторонники, кумовья, сватья – палачи Украины!", "Нелюди!", "С*ки!", "Орки", – пишут под жуткими фотографиями.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Следственная группа идентифицировала более 100 человек, причастных к транспортировке "Бука", которым сбили самолет.
Установка "Бук" принадлежала 53-й бригаде ПВО РФ и была переброшена из Курска. Следствие восстановило маршрут, по которому ее перевозили.
Кроме того, нидерландские СМИ обнародовали имена главных подозреваемых по делу сбитого самолета рейса МН17 над Донбассом.
Позже в сети всплыла переписка военнослужащего 2-го батальона российской 53-й зенитно-ракетной бригады, перевозившей "Бук", которая подтверждает причастность России к крушению.
Также в интернете появилось видео, на котором похищенный СБУ экс-начальник противовоздушной обороны Славянской бригады террористов "ДНР" Владимир Цемах признался, что прятал ракетный комплекс "Бук", из которого сбили лайнер МН17.
Европейский союз призвал Россию признать ответственность за крушение рейса MH17 на Донбассе, а также сотрудничать со следствием.
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