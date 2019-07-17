"Русский мир" пахнет кровью": всплыли жуткие фото террористов на обломках МН17

В сети опубликовали фотографии, на которых радостные террористы "ДНР" запечатлены на фоне обломков сбитого ими над Донбассом лайнера Boeing 777 (рейс МН17).

Свидетельства ужасного преступления оккупантов, унесшего жизни 298 мирных людей, разместил на своей странице офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц).

"Просто хочу напомнить, чтобы вы помнили их радостные лица и лайки. Настоящие лица оккупантов, убийц и террористов. Везде, куда приходит "русский мир", пахнет кровью", – написал он.

Кроме того офицер опубликовал скриншот, в котором один из первых экс-главарей "ДНР" Игорь Стрелков (Гиркин) фактически признается в том, что авиалайнер сбили террористы.

Российские террористы на обломках малайзийского Boeing Facebook Анатолия Штефана

Российские террористы на обломках малайзийского Boeing Facebook Анатолия Штефана

Российские террористы на обломках малайзийского Boeing Facebook Анатолия Штефана

Российские террористы на обломках малайзийского Boeing Facebook Анатолия Штефана

Российские террористы на обломках малайзийского Boeing Facebook Анатолия Штефана

В комментариях под постом украинцы возмутились шокирующим цинизмом террористов и выразили свое негодование в гневных комментариях.

"Людоеды. Как хочется, чтобы на их могилах скакали черти", "С*ки! 80 детей убили", "Яркие представители "русского мира"!!! Их циничность, мораль, культура, поступки. Их лидер и сторонники, кумовья, сватья – палачи Украины!", "Нелюди!", "С*ки!", "Орки", – пишут под жуткими фотографиями.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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