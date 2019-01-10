Руководитель Донецкого облавтодора погорел на крупной взятке

Прокуратура Киевской области совместно с УЗЭ ДЗЭ в Полтавской области поймала руководителя "Донецкого облавтодора" Игоря Закутаева на взятке в размере 300 тысяч гривен.

Об этом в Facebook сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко, отметив, что Закутаев требовал деньги совместно с юристом государственного предприятия.

Как добавила пресс-секретарь Луценко Лариса Сарган, деньги требовались от коммерческой структуры за оплату поставленных нефтепродуктов.

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"Первые транши неправомерной выгоды в размере 100 и 50 тысяч гривен злоумышленники уже получили предварительно. Сегодня, 10.01.2019 сразу после получения остатка взятки в размере 150 тысяч их задержали", — рассказала она.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно на Закарпатье инспектор пограничной службы, которого задержали во время получения взятки за пособничество в контрабанде, попытался съесть деньги на глазах у правоохранителей.