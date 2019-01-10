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Руководитель Донецкого облавтодора погорел на крупной взятке

1.3тЧитать материал на украинском

Прокуратура Киевской области совместно с УЗЭ ДЗЭ в Полтавской области поймала руководителя "Донецкого облавтодора" Игоря Закутаева на взятке в размере 300 тысяч гривен.

Об этом в Facebook сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко, отметив, что Закутаев требовал деньги совместно с юристом государственного предприятия.

Как добавила пресс-секретарь Луценко Лариса Сарган, деньги требовались от коммерческой структуры за оплату поставленных нефтепродуктов.

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"Первые транши неправомерной выгоды в размере 100 и 50 тысяч гривен злоумышленники уже получили предварительно. Сегодня, 10.01.2019 сразу после получения остатка взятки в размере 150 тысяч их задержали", — рассказала она.

Руководитель Донецкого облавтодора погорел на крупной взятке
Руководитель Донецкого облавтодора погорел на крупной взятке
Руководитель Донецкого облавтодора погорел на крупной взятке
Руководитель Донецкого облавтодора погорел на крупной взятке

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно на Закарпатье инспектор пограничной службы, которого задержали во время получения взятки за пособничество в контрабанде, попытался съесть деньги на глазах у правоохранителей.

Читайте все новости по теме "Борьба с коррупцией в Украине" на OBOZREVATEL.

Тема
Борьба с коррупцией в Украине
Персоны
Юрий ЛуценкоЛариса Сарган
Место
Украина
Теги
Укравтодорвзятка
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