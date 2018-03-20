"RT говорят правду!" В США рассказали, как защищали пропаганду Кремля

Ненависть россиян к американцам и западному миру набрала обороты в последнее десятилетие правления Владимира Путина благодаря кремлевской пропаганде. При этом еще недавно американцы считали, что российские СМИ рассказывают правду.

Об этом в интервью "Обозревателю" рассказал волонтер из США, один из основателей организации United Help Ukraine, Юрий Янковский.

"Это все результат пропаганды, которая культивировалась и набирала обороты последние 10 лет правления Путина. И даже раньше. В те же 90-е россияне же нормально относились к Америке и американцам, не говоря уже об Украине. А эта программа разжигания ненависти была запущена где-то с начала 2000-х", – заявил он.

В то же время волонтер уверен, что в случае с россиянами рано или поздно "холодильник победит телевизор".

"И осознание того, что они – жертвы пропаганды, к россиянам должно прийти. Должны же глаза рано или поздно открыться?! Даже в самые смутные советские времена пропаганда действовала от силы лет 5-10, а дальше люди начинали понимать, что им лгут. И власти приходилось придумывать что-то новое... Возможно я ошибаюсь. Не знаю. Но я – оптимист", – отметил Янковский.

Он также рассказал о том, что во время митингов украинской диаспоры в США весной 2014-го против Russia Today, многие американцы выступали в защиту кремлевских пропагандистов.

"К нам подходило много американцев, которые, чуть не плача, говорили: "Как? Russia Today – это же такой независимый источник информации! Только они говорят правду!"… Россияне же – классные пропагандисты... Но сейчас понимание проблем уже появилось", – заключил он.

Как сообщал "Обозреватель", также Янковский рассказал, как Украину поддерживают в США.