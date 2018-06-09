Нещодавно на інтернет-ресурсах російсько-окупаційних військ з’явилося відео застосуванням противником забороненого згідно Мінських умов РСЗВ "Чєбурашка". Фейковий оборонпром дирляндії кричить о новітніх розробках озброєння та військової техніки. Але якщо проаналізувати всі факти, обов’язково як завжди продивляється російський слід. Донецький казенний завод хімічних виробів був побудований в 1935 році.

В кінці 1938 року в виробничих цехах заводу почали випускати артилерійські боєприпаси, авіабомби для збройних сил та вибухові речовини для вугільної та гірничорудної промисловості. У перші дні війни військово-промисловий комплекс не тільки в рази збільшив випуск снарядів загального призначення, а й освоїв виробництво реактивних снарядів до РСЗВ БМ-13 (калібр – 132 мм.), БМ-14 (калібр – 140 мм.), БМ-24 (калібр – 240 мм).

В жовтні 1941 року завод було переміщено на Урал, проте в кінці 1943 року повернуто на Донбас. Після вибуху на заводі в 1976 році, під час відпрацювання нового способу спорядження снарядів, завод зупинив виробництво у військовій сфері та розпочав виробництво амонітів для вугільної промисловості.

Після проголошення незалежності України виробництво боєприпасів для потреби збройних сил було практично згорнуте й основним напрямком виробничої діяльності стала утилізація боєприпасів в яких добіг кінця термін зберігання. На початок лютого 2014 року ДКЗХВ спеціалізувався на утилізації боєприпасів, а також виготовляв промислову вибухівку (амоніт, грамоніт, тротилові шашки, заряди для проведення сейсмічних робіт, кумулятивні заряди для перфорації розвідувальних й промислових свердловин нафтогазового комплексу). Особливістю застосовуваної технології було те, що промислові вибухові речовини виготовлялися зі складових боєприпасів, які утилізовувалися промисловим методом.

В кінці червня 2014 року завод опинився в зоні бойових дій, під контролем російсько-окупаційних військ. 9 травня 2018 року під час проведення урочистих заходів “Дня Перемоги” в ДОНЕЦЬК, вперше було представлено розробку воєнно-промислового комплексу “ДНР” – РСЗВ “Чебурашка”. Враховуючи те, що на озброєнні ЗС країн-учасниць СРСР були відсутні боєприпаси калібру 217 мм., слід припустити, що керівництво т.зв. “ДНР” під виглядом дезінформації намагається приховати використання неутилізованих боєприпасів радянських часів, які зберігалися на заводі та ймовірно поставляються з Російської Федерації. Не виключно у зв’язку із вищезазначеним, на РСЗВ “Чебурашка” передбачено встановлення двох типів бойових модулів, калібрів 140 та 240 мм.

В черговий раз російська федерація підступно використовує формати ведення гібридної війни, надаючи допомогу терористичним організаціям "лднр" та поряд з цим проводить безкоштовну утилізацію боєприпасів на українській землі, тим самим заощаджує державні кошти на утилізацію, а скоріше за все звичайним їм способом ці кошти краде кремлівський режим.