Розенблат обвинил Сытника в "сливе" данных штабу Клинтон: что известно

Глава Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник мог вмешиваться в избирательный процесс президента США в 2016 году в пользу кандидата Хиллари Клинтон.

Об этом заявил народный депутат Украины Борислав Розенблат. По его словам, у него есть аудиозапись разговора с Сытником, в которой глава НАБУ признается в содействии Клинтон, "потому что американцам выгоден Трамп, а Украине более выгодна Хиллари". Запись Розенблат опубликовал на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"У меня есть точная информация о том, что руководитель нашего Национального антикоррупционного бюро господин Сытник действительно сливал информацию по "черной бухгалтерии" (экс-президента Украины Виктора Януковича. ‒ Ред.) в пользу кандидата от демократов Хиллари Клинтон", ‒ заявил нардеп.

Артем Сытник Українська правда

Розенблат пояснил, что Сытник якобы разглашал тайну следствия в Украине, чтобы повлиять на избирательный процесс в США. Беседу с Сытником якобы вел один из украинских министров. В разговоре упомянули, что россияне содействовали победе Дональда Трампа на выборах.

"Я ж ему тоже, ну, не ему (Трампу. ‒ Ред.), я ж Хиллари помогал тоже", ‒ говорит человек, представленный в аудиозаписи Сытником.

Парламентарий подчеркнул, что в 2017 году подал иск в суд относительно вмешательства Сытника и нардепа Сергея Лещенко в выборы США и выиграл процесс.

Речь идет о так называемой черной бухгалтерии Януковича и его связи с бывшим политтехнологом Дональда Трампа, Полом Манафортом.

Новость обновляется

Как писал OBOZREVATEL, в марте Пола Манафорта, который работал на беглого президента Украины Виктора Януковича, приговорили к 7,5 годам лишения свободы по двум пунктам обвинения, связанным с лоббистской деятельностью в Украине.

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