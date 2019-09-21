"Россияне устали от гробов": дипломат назвал признаки прогресса на Донбассе

О готовности Кремля к деэскалации конфликта на Донбассе может свидетельствовать обмен пленными и "осторожные заявления" президента РФ Владимира Путина.

Такое мнение высказал в эфире ObozTV военный дипломат Петр Гаращук, комментируя заявление главы МИД Украины Вадима Пристайко о "первых признаках деэскалации со стороны России".

"Российское общество уже устало от войны. Устало от гробов, которые они получают. Потом – обмен пленными. Это уже признаки окончания войны. Разведение войск. Когда наш президент поехал прямо на тот мост на Луганском направлении. Некоторые осторожные заявления Путина. Вот это все – деэскалация", – пояснил Гаращук.

Вместе с тем дипломат призвал "снять розовые очки".

"Дело в том, что главная стратегическая цель Путина – не допустить Украину до европейских и евро-атлантических структур безопасности. И поддержание войны на Донбассе – это политика российского руководства", – подчеркнул он.

По словам Пристайко, Зеленский хочет достичь прогресса на Донбассе в ближайшие 6 месяцев

Гаращук считает, что вопрос о прекращении огня на Донбассе и отведении войск могут решить только два человека – президент Украины Владимир Зеленский и президент РФ Владимир Путин.

"Все эти разговоры насчет миротворцев, заседаний разных форматов на разном уровне – это все болтовня…. …Только два человека должны это решать. Зеленский и Путин. На встрече. Все Ушаковы, советники, контактные группы – это вспомогательная функция. Два человека решают. Или в "нормандском формате", или один на один", – заявил эксперт.

Он уточнил, что по телефону такие переговоры не проводятся. Поэтому, по словам Гаращука, Зеленский должен настаивать на встрече с Путиным.

"Меркель, Макрон, Трамп – вспомогательные люди. Главную роль, главную скрипку должен играть наш президент", – отметил Гаращук.

"Но ни в коем случае нашему президенту нельзя ехать в Москву. Это исключено", – добавил дипломат.

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