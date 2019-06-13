Россияне предлагали сдаться: Хомчак раскрыл правду о "торгах" за Иловайск

Россияне предлагали украинским воинам, взятым в котел в Иловайске, сдаться. Воинов обещали выпустить, если ВСУ оставят добровольческие батальоны в котле.

Также военным предлагали выйти без оружия и техники. Об этом рассказал глава Генштаба Руслан Хомчак "ВВС-Украина".

"Были предложения мне от начальника разведки, который вел эти переговоры, что военных выпустят, но мы должны оставить добровольческие батальоны, которые были под эгидой МВД. Конечно, этого быть просто не могло. Далее нам всем предлагали выйти без оружия, оставить технику. Но вы же понимаете, это означает сдаться в плен. Мы не восприняли такой вариант. Мы выходили с оружием", – добавил он.

Хомчак отметил, что и ВС, и подразделения МВД, и добровольцы, которые находились в Иловайске, вели себя героически.

"Они вели себя достойно, как и положено украинским воинам, украинским патриотам. Я уверен, если бы они себя вели недостойно, сознательно не шли в тот бой, то наверное, сегодня линия столкновения была бы не там, где она есть, а далеко бы на Западе. Когда враг понял, что никто не сдается, а воюет до последнего, то это наталкивает его отказаться от дальнейших действий", – отметил глава Генштаба.

Он уточнил, что давал показания по данному делу как только вышел из Иловайска.

"Приехала группа следователей СБУ и военной прокуратуры во главе с Анатолием Матиосом, которые несколько суток у нас изымали документы, опрашивали. Это было свежо, когда никто еще ничего не придумал и даже не было времени до конца осмыслить, что произошло. Поэтому я показания дал сразу, рассказал все, как есть", – сказал Хомчак.

"Наверное, об этой операции я знаю больше всех. Я был руководителем и видел ситуацию не на уровне бойца, командира роты или взвода, а на уровне генерала, который полностью владеет ситуацией, держал связь с Киевом, общался с подразделениями и принимал решения", – подытожил он.

Руслан Хомчак рассказал об Иловайске УНИАН

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Хомчак рассказал, как ему удалось вывести бойцов из окружения врага во время боев за Иловайск летом 2014 года.

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