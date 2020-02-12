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12 февраля • обновлено в 06:56
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Россия затеяла дикую подлость на Донбассе: разведка раскрыла план

1.1т
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Подконтрольные России террористы на Донбассе запланировали обстрел из тяжелой артиллерии населенных пунктов.

Об этом сообщили в пресс-службе Операции Объединенных сил на Facebook со ссылкой на разведку. Это является доказательством организации провокаций в преддверии встречи Трехсторонней контактной группы в Минске.

Новости
Сто обстрелов и запрещенное оружие: в ООС забили тревогу из-за срыва перемирия Россией

"11 февраля российские оккупанты обстреляли позиции украинских защитников из гранатометов различных систем в районе населенного пункта Орехово. Кроме того, в том же районе противник применил запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 120 мм, выпустив 9 мин", – отметили в ОС.

Таким образом, Россия хочет обострить ситуацию в районе проведения ООС и заставить подразделения Объединенных сил открыть огонь.

Россия затеяла дикую подлость на Донбассе

Россия затеяла дикую подлость на Донбассе

112 Украина

Как сообщал OBOZREVATEL, в России задержали "черного Ленина" из "ДНР". Бенеса Айо взяли якобы по запросу Украины.

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Автор
Екатерина Луговская
Темы
Мирные переговоры в Минске Война на Донбассе
Место
Украина
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Андрущенко Владимир
Андрущенко Владимир
Надо ждать какую-то провокацию от свидомых хероев...
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