Россия затеяла дикую подлость на Донбассе: разведка раскрыла план

Подконтрольные России террористы на Донбассе запланировали обстрел из тяжелой артиллерии населенных пунктов.

Об этом сообщили в пресс-службе Операции Объединенных сил на Facebook со ссылкой на разведку. Это является доказательством организации провокаций в преддверии встречи Трехсторонней контактной группы в Минске.

"11 февраля российские оккупанты обстреляли позиции украинских защитников из гранатометов различных систем в районе населенного пункта Орехово. Кроме того, в том же районе противник применил запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 120 мм, выпустив 9 мин", – отметили в ОС.

Таким образом, Россия хочет обострить ситуацию в районе проведения ООС и заставить подразделения Объединенных сил открыть огонь.

Россия затеяла дикую подлость на Донбассе 112 Украина

Как сообщал OBOZREVATEL, в России задержали "черного Ленина" из "ДНР". Бенеса Айо взяли якобы по запросу Украины.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!