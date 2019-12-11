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11 декабря • обновлено в 12:25
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Набирают наркоманов и алкоголиков: Россия запаниковала из-за жесткого некомплекта "Л/ДНР"

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Ряды российских оккупантов на Донбассе все чаще стали пополнять наемники с судимостями, наркотической и алкогольной зависимостью.

Об этом, ссылаясь на данные контрольно-проверочной комиссии органов управления "армейских корпусов" террористов, сообщил в Facebook военный эксперт, координатор "Информационного сопротивления" Константин Машовец.

"Констатируется продолжающаяся в ряде подчиненных частей и подразделений порочная практика доукомплектации их лицами, которые находятся в наркотической и алкогольной зависимости, а также имеют неоднократные судимости", – говорится в сообщении.

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iPress.ua

Машовец отметил, что в специально подготовленном докладе также говорится о существенном снижении уровня морально-психологического состояния подразделений российских оккупантов по этой причине и соответственно, снижении уровня их боеспособности.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Война на Донбассе Российско-украинский конфликт
Персона
Костянтин Машовець
Место
Украина
Теги
ДНР Информационное сопротивление
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Шапиро Жeнька
Шапиро Жeнька
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