Набирают наркоманов и алкоголиков: Россия запаниковала из-за жесткого некомплекта "Л/ДНР"

Ряды российских оккупантов на Донбассе все чаще стали пополнять наемники с судимостями, наркотической и алкогольной зависимостью.

Об этом, ссылаясь на данные контрольно-проверочной комиссии органов управления "армейских корпусов" террористов, сообщил в Facebook военный эксперт, координатор "Информационного сопротивления" Константин Машовец.

"Констатируется продолжающаяся в ряде подчиненных частей и подразделений порочная практика доукомплектации их лицами, которые находятся в наркотической и алкогольной зависимости, а также имеют неоднократные судимости", – говорится в сообщении.

Террористы "ДНР" iPress.ua

Машовец отметил, что в специально подготовленном докладе также говорится о существенном снижении уровня морально-психологического состояния подразделений российских оккупантов по этой причине и соответственно, снижении уровня их боеспособности.

Как сообщал OBOZREVATEL:

в рядах российских террористов "ДНР" началась эпидемия опасной инфекционной болезни – зафиксированы массовые случаи заражения туберкулезом.

А в конце октября на Донбассе был зафиксирован массовый случай заболевания СПИДом среди террористов одного из полков самопровозглашенной "ДНР".

Напомним, что бывший главарь террористической "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) назвал "лидеров" преступной республики "мерзкими уголовниками и наркоманами".

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся