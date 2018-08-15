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Россия, выведи войска из Украины: США обратились с жестким посланием

8.9тЧитать новость на украинском

Государственный департамент США призвал Россию выполнить минские соглашения и вывести военных с Донбасса.

Об этом написала представитель Госдепа Хизер Нойерт в своем микроблоге в Twitter. Она пояснила, что недавно наблюдатели СММ ОБСЕ зафиксировали четыре новые электронные системы ведения войны Российской Федерации на Донбассе.

"Это еще одно доказательство того, что российские военные организовывают конфликт на Донбассе. Россия должна полностью выполнить минские соглашения и вывести свои силы из Украины", - подчеркнула Нойерт.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Государственный департамент США жестко прокомментировал блокаду Россией в Азовском море, назвав эти действия попыткой дестабилизировать Украину.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Темы
Российско-украинский конфликтМинские договоренности
Персона
Хизер Нойерт
Место
США
Объект
Госдеп США
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