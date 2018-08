Россия, выведи войска из Украины: США обратились с жестким посланием

Государственный департамент США призвал Россию выполнить минские соглашения и вывести военных с Донбасса.

Об этом написала представитель Госдепа Хизер Нойерт в своем микроблоге в Twitter. Она пояснила, что недавно наблюдатели СММ ОБСЕ зафиксировали четыре новые электронные системы ведения войны Российской Федерации на Донбассе.

"Это еще одно доказательство того, что российские военные организовывают конфликт на Донбассе. Россия должна полностью выполнить минские соглашения и вывести свои силы из Украины", - подчеркнула Нойерт.

.@OSCE_SMM conflict monitors spotted four new Russian electronic warfare systems in eastern #Ukraine -- more evidence Russia’s military is orchestrating the conflict in the Donbas. #Russia must fully implement the Minsk agreements and pull its forces out of Ukraine.