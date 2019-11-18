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18 ноября • обновлено в 12:40
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Виктория Довгань
Виктория Довгань

Россия начала передачу Украине захваченных кораблей: все подробности

4.7т
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Российская Федерация начала передачу Украине кораблей, захваченные вблизи Керченского пролива в ноябре 2018 года. Процедура передачи судов стартовала 18 ноября в 12:00 по киевскому времени.

Речь идет о катерах "Бердянск" и "Никополь", а также буксире "Яны Капу", сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в российских силовых структурах. "Процесс передачи начался", – сказал собеседник, уточнив, что процесс займет несколько часов.

Ранее, как передает УНН, командующий ВМС ВСУ Игорь Воронченко рассказал, что возвращение Украине этих военных судов началось согласно плану.

"Идет процесс. Офицеры находятся в точке, о которой говорили. Все по плану", – сказал он, когда украинские моряки встречали катера и буксир.

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Напомним, 17 ноября стало известно, что указанные корабли оккупанты вывели из акватории "Генмола" в Керчи. Они в сопровождении российских кораблей последовали Керченским проливом в сторону Черного моря на встречу со спасательно-буксирным отрядом ВМС Украины.

Сенатор от оккупированного Крыма Сергей Цеков едко прокомментировал возвращение Россией захваченных украинских кораблей, объявив, что это было ожидаемо, и вообще, РФ якобы демонстрирует исключительно добрые намерения.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Обострение в Азовском море
Персона
Игорь Воронченко
Место
Украина
Тег
Керченский пролив
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Комментарии
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Гаврилов Олег
Гаврилов Олег
Потом в учебниках будут рассказывать о героически отбитых линкорах
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Нонаме Нонаме
Нонаме Нонаме
Перемога?
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Кокс Раскумаренко
Кокс Раскумаренко
Нонаме Нонаме, Историческая
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tosirova tossika
tosirova tossika
Нонаме Нонаме, она ! всё таки прошли хуторянские корыта Керченский пролив ! надавали всё таки Путину по зубам....правда пришлось обдристаным сдаваться ахресору в плен , но это мелочи !
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