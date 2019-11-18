Россия начала передачу Украине захваченных кораблей: все подробности

Российская Федерация начала передачу Украине кораблей, захваченные вблизи Керченского пролива в ноябре 2018 года. Процедура передачи судов стартовала 18 ноября в 12:00 по киевскому времени.
Речь идет о катерах "Бердянск" и "Никополь", а также буксире "Яны Капу", сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в российских силовых структурах. "Процесс передачи начался", – сказал собеседник, уточнив, что процесс займет несколько часов.
Ранее, как передает УНН, командующий ВМС ВСУ Игорь Воронченко рассказал, что возвращение Украине этих военных судов началось согласно плану.
"Идет процесс. Офицеры находятся в точке, о которой говорили. Все по плану", – сказал он, когда украинские моряки встречали катера и буксир.
Украинские корабли
"Информационное сопротивление"
Напомним, 17 ноября стало известно, что указанные корабли оккупанты вывели из акватории "Генмола" в Керчи. Они в сопровождении российских кораблей последовали Керченским проливом в сторону Черного моря на встречу со спасательно-буксирным отрядом ВМС Украины.
Сенатор от оккупированного Крыма Сергей Цеков едко прокомментировал возвращение Россией захваченных украинских кораблей, объявив, что это было ожидаемо, и вообще, РФ якобы демонстрирует исключительно добрые намерения.
Как сообщал OBOZREVATEL:
25 ноября 2018 года в Керченском проливе корабль РФ протаранил буксир ВМС Украины, после чего Россия применила оружие и захватила три судна.
В плен попали 24 члена экипажа, при этом трое моряков получили ранения. Оккупанты незаконно поместили их в московскую тюрьму, обвинив в "незаконном пересечении государственной границы России".
Украина обратилась в Международный трибунал ООН по морскому праву, чтобы доказать незаконность действий РФ.
25 мая трибунал постановил немедленно освободить всех украинцев и три захваченных корабля, однако конкретных действий после этого не последовало.
Украина и Россия 7 сентября провели долгожданный обмен пленными по формуле 35 на 35. Самолеты с освобожденными приземлились в Москве и Киеве.
Украине отдали всех захваченных Россией моряков и 11 политзаключенных.
Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!
Читайте все новости по теме "Обострение в Азовском море" на OBOZREVATEL.