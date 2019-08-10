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"Россия усиливает обстрелы!" На Донбассе произошла новая трагедия с ВСУ

23.7т Читать материал на украинском

В зоне проведения ООС на Донбассе террористы "Л/ДНР" 10 августа обстреляли позиции украинских военных, в результате чего один боец был убит.

Об этом в Facebook заявил журналист Юрий Бутусов, отметив, что жаркие бои прошли около 13:30 в районе Новолуганского, где оккупанты применили гранатометы.

"Россия усиливает обстрелы на Донбассе. Война продолжается. Сегодня пал смертью храбрых ещё один украинский воин. Уже семь украинских военнослужащих погибло с начала последнего перемирия", - написал он.

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В свою очередь волонтер Мирослав Гай также сообщил о потерях ВСУ. Но, по его данным, погибли двое бойцов.

"Россия усиливает обстрелы!" На Донбассе произошла новая трагедия с ВСУ
"Россия усиливает обстрелы!" На Донбассе произошла новая трагедия с ВСУ
"Россия усиливает обстрелы!" На Донбассе произошла новая трагедия с ВСУ

Как сообщал OBOZREVATEL,6 августа террористы "Л/ДНР" убили четверых украинских воинов, подло обстреляв позиции Объединенных сил на Донбассе.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на трагедию под Павлополем и призвал главу России Владимира Путина к срочным переговорам.

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Антошин Денис
Антошин Денис
Снова Россия... Ну попросили бы у своих хозяев из-за океана снимки со спутников, как российские войска пересекают границу, а то 6-летняя брехня без доказательств надоела. Неужели так трудно? Если, конечно, сие факт имел или имеет место.
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Федоров Александр
Федоров Александр
Здорово долбят карателей.
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Петр Апраксин
Петр Апраксин
Российские войска в Крыму, велкам
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