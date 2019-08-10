"Россия усиливает обстрелы!" На Донбассе произошла новая трагедия с ВСУ

В зоне проведения ООС на Донбассе террористы "Л/ДНР" 10 августа обстреляли позиции украинских военных, в результате чего один боец был убит.

Об этом в Facebook заявил журналист Юрий Бутусов, отметив, что жаркие бои прошли около 13:30 в районе Новолуганского, где оккупанты применили гранатометы.

"Россия усиливает обстрелы на Донбассе. Война продолжается. Сегодня пал смертью храбрых ещё один украинский воин. Уже семь украинских военнослужащих погибло с начала последнего перемирия", - написал он.

В свою очередь волонтер Мирослав Гай также сообщил о потерях ВСУ. Но, по его данным, погибли двое бойцов.

Как сообщал OBOZREVATEL,6 августа террористы "Л/ДНР" убили четверых украинских воинов, подло обстреляв позиции Объединенных сил на Донбассе.

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