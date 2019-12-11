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11 декабря • обновлено в 12:30
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Россия ударила по Крыму ракетами. Опубликовано видео

2.2т
Читать материал на украинском

В Крыму испытали ракету "Калибр", которую запустили с фрегата Черноморского флота "Адмирал Эссен".

Видео испытаний опубликовало издание Крыминформ. "Калибр" должен был поразить цель на берегу на расстоянии более 250 км. (Чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца экрана)

Во время испытаний российские военные перекрывали район при помощи судов Черноморского флота. Это были уже вторые стрельбы ракетами "Калибр" в Крыму.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия начала масштабные военные учения в оккупированном Крыму, где задействовали 8,2 тысяч человек.

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Автор
Екатерина Луговская
Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
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Второй Вилли
Второй Вилли
Скрепнее было бы по Воронежу ракету запустить.
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Второй Вилли, Это вы когда стреляете попадаете то в дом в Броварах, то в ТУ-154, то в Боинг. Село одним словом
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