Россия ударила по Крыму ракетами. Опубликовано видео

В Крыму испытали ракету "Калибр", которую запустили с фрегата Черноморского флота "Адмирал Эссен".

Видео испытаний опубликовало издание Крыминформ. "Калибр" должен был поразить цель на берегу на расстоянии более 250 км. (Чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца экрана)

Во время испытаний российские военные перекрывали район при помощи судов Черноморского флота. Это были уже вторые стрельбы ракетами "Калибр" в Крыму.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия начала масштабные военные учения в оккупированном Крыму, где задействовали 8,2 тысяч человек.

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